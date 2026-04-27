Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen silahlı yaralama olayı, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle aydınlatıldı. Olay, 25 Nisan 2026 günü saat 19.30 sıralarında Şeyhbayram Mahallesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, müşteki M.B. isimli şahıs, kimliği belirlenen bir erkek tarafından ateşli silahla vurularak hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler ve saha çalışmaları sonucunda silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin A.T. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.