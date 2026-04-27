Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 15.42'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 16.36 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. Ayrıca saat 15.41’de 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı da oldu.

Sarsıntılarda herhangi bir olumsuzluk olmadığı bildirilirken akıllara şehirde büyük deprem riski olup olmadığı sorusu yeniden geldi. Malatya’da yaşanan son sarsıntıların ardından gözler uzmanlara çevrilmişken, Doç. Dr. Cengiz Zabcı’nın analizleri şehirdeki riskin boyutunu teknik bir perspektifle ortaya koyuyor. İşte Battalgazi depremleri sonrası mevcut durum ve bilimsel veriler ışığında Malatya’yı bekleyen süreç:

PÜTÜRGE HATTINDAKİ "SİSMİK BOŞLUK" TEHLİKESİ

Battalgazi’de meydana gelen 4.4 ve 3.9 büyüklüğündeki depremler, bölgedeki fay hatlarının hareketliliğini koruduğunu bir kez daha gösterdi. Jeolog Doç. Dr. Cengiz Zabcı, özellikle Sivrice-Pütürge hattına dikkat çekerek bölgede henüz kırılmamış bir alanın varlığını vurguladı. 2020 Elazığ depreminde bu hattın 40 kilometrelik kısmının kırıldığını belirten Zabcı, sahada yapılan incelemeler sonucunda halen 18 ila 24 kilometrelik bir boşluk tespit ettiklerini açıkladı.

6.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM POTANSİYELİ

Uzmanlara göre bu sismik boşluk, bölge için net bir risk teşkil ediyor. Mevcut veriler, bu segmentin tek seferde kırılması durumunda yaklaşık 6.0 büyüklüğünde bir sarsıntı üretme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Zabcı, Malatya'nın 6 Şubat felaketinde zaten ciddi bir hasar aldığını hatırlatarak; bu ölçekteki bir depremin şehri ilk felaket kadar sarsmayabileceği kanaatinde olsa da, yapı stokunun bu riski mutlaka göz önünde bulundurması gerektiği uyarısında bulundu.

GÜNEYDEN GELEN DOMİNO ETKİSİ: ÖLÜ DENİZ FAYI

Malatya’yı tehdit eden bir diğer unsur ise güneydeki Ölü Deniz Fay Zonu. Tarihsel kayıtlara göre bu bölgedeki segmentlerin en son 1033 yılında büyük bir deprem ürettiği biliniyor. Yaklaşık bin yıldır enerji biriktiren bu hat, bir domino etkisi yaratarak Malatya’dan Antakya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyayı risk altında bırakıyor.