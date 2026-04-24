Bugün sabah saatlerinde Defterdarlığın tam karşında başlayan araç yoğunluğu trafiği felç etti. Çukurlu ve bozuk yollar yeniden düzeltiliyor. Deprem sonrası ağır hasar gören ve altyapı çalışmaları nedeniyle sık sık kazılan birçok cadde ve sokakta sürücüler çukur, bozulmuş asfalt ve düzensiz zemin nedeniyle zor anlar yaşatıyordu.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, ulaşım altyapısını daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçlayan çalışmalar süresince sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde oluşabilecek yoğunluğa karşı trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat edilmesi istendi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolun yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

