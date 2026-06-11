İlçe genelindeki ulaşım altyapısını daha güçlü hale getirmek amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdüren Battalgazi Belediyesi, önemli bir yol yenileme hamlesine daha imza attı. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından yürütülen program dahilinde, Selçuklu Mahallesi'nde kapsamlı bir asfalt serim çalışması gerçekleştirildi.

BOZUK TABAKA KAZINDI, SICAK ASFALT SERİLDİ

Çalışmalar kapsamında ilk olarak Selçuklu Mahallesi'ndeki yolun mevcut yüzeyinde planlanan freze uygulaması tamamlandı. Yapılan bu freze çalışmasıyla birlikte, zamanla yapısal olarak deforme olmuş eski asfalt tabakası zeminden tamamen kaldırıldı. Deforme yüzeyin temizlenmesinin hemen ardından ise Fen İşleri ekipleri sıcak asfalt serim işlemini gerçekleştirerek mevcut güzergâhı bütünüyle yeniledi.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Uygulama süreci boyunca mahalle sakinlerinin ve sürücülerin olumsuz etkilenmemesi adına gerekli olan tüm iş güvenliği ve trafik tedbirleri ekiplerce titizlikle uygulandı. Alınan önlemler eşliğinde yürütülen koordineli çalışmalar, herhangi bir aksama yaşanmadan başarıyla sonuçlandırıldı.

HEDEF MAKSİMUM SÜRÜŞ KONFORU VE GÜVENLİ ULAŞIM

Selçuklu Mahallesi'nde hayata geçirilen bu asfalt serimi uygulamasıyla, yoldaki sürüş konforunun en üst seviyeye çıkarılması ve bölgedeki ulaşım ağının çok daha güvenli bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün, ilçe genelinde yürüttüğü yol bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerine belirlenen çalışma programı çerçevesinde devam edeceği belirtildi.