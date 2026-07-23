Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında bölgenin şifa merkezlerinden biri olan tesis; yenilenen rekreasyon alanları, konaklama imkânları ve sosyal donatılarıyla hem Malatya’dan hem de çevre illerden gelen misafirlere hizmet veriyor.

Doğal Mineralli Su Hangi Rahatsızlıklara İyi Geliyor?

Yıllardır bölge halkı tarafından bilinen İspendere’nin doğal mineralli suyu, zengin mineral yapısıyla öne çıkıyor. Yapılan uzman incelemelerine göre içmece suyunun tedaviye destekleyici özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

Cilt Rahatsızlıkları: Egzama ve mantar gibi dermatolojik sorunların hafifletilmesinde destekleyici etki sunuyor.

Böbrek ve Boşaltım Sistemi: Böbrek taşlarının dökülmesine ve böbrek fonksiyonlarının desteklenmesine yardımcı oluyor.

Eklem ve Kas Sorunları: Kireçlenme ve benzeri eklem rahatsızlıklarında tamamlayıcı unsur olarak tercih ediliyor.

Konaklama ve Tesis İmkânları

Sağlık turizmine katkı sağlamak amacıyla bölge parkı niteliğinde yeniden tasarlanan İspendere İçmeleri'nde, ziyaretçilerin huzurlu ve konforlu vakit geçirebilmesi için çeşitli sosyal alanlar kuruldu. Tesis bünyesinde yer alan imkânlar şunlardır:

Konaklama: Şehir dışından gelen misafirler için otel ve misafirhane hizmeti.

Yüzme Havuzları: Kadın ve erkek ziyaretçiler için ayrı olarak planlanmış yüzme havuzları.

Sosyal ve Dinlenme Alanları: Turizm karşılama merkezi, kafeterya, geniş piknik alanları ve çocuk oyun parkları.

İspendere İçmeleri’ne Ulaşım Nasıl Sağlanır?

Dağların arasında, temiz havası ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken İspendere İçmeleri, ulaşım açısından da oldukça avantajlı bir konumda yer alıyor.

Mesafe: Malatya kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktadır.

Güzergah: Tesis, D-300 Karayolu üzerinde, Malatya'dan Elazığ istikametine gidiş yönünde bulunmaktadır.

Ulaşım: Karayolu üzerindeki konumu sayesinde hususi araçların yanı sıra toplu taşıma vasıtalarıyla da yılın her dönemi kolayca ulaşım sağlanabilmektedir.