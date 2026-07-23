Malatya’da depremin izlerini silmek ve vatandaşları güvenli yuvalarına kavuşturmak amacıyla yürütülen çalışmalarda kritik bir eşik daha aşılıyor. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kentte tamamlanan dev konut ve ticaret merkezi projelerinin teslim tarihini duyurdu.

Vali Yavuz, "Depremin izlerini birlik ve beraberlik içinde silmeye, hemşehrilerimizi güvenli ve huzurlu yuvalarına kavuşturmaya devam ediyoruz" diyerek 24 Temmuz tarihinde hak sahiplerine teslim edilecek yapıların müjdesini verdi.

İşte Teslim Edilecek Mahalleler ve Etap Listesi

Google Keşfet kullanıcılarının en çok merak ettiği teslimat yapılacak bölgeler, etaplar ve bağımsız bölüm sayıları şu şekilde açıklandı:

Battalgazi / Bahçebaşı Mahallesi 11. Etap: 928 konut, 2 adet 5 dükkanlı ve 2 adet 9 dükkanlı ticaret merkezi

Battalgazi / Bahçebaşı Mahallesi 8. Etap: Bin 321 konut, 15 dükkan ve 2 adet cami

Yeşilyurt / Bostanbaşı Mahallesi 60. Bölge: 141 konut

Toplamda 2 Bin 390 Konut ve 43 Dükkan Dağıtılıyor

Gerçekleştirilecek teslimat maratonu kapsamında Malatya geneline kazandırılan toplam yapı sayısı şöyle:

Konut: 2 bin 390 Adet

Dükkan: 43 Adet

Cami: 2 Adet

Açıklamasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Seddar Yavuz, "Toplamda 2 bin 390 adet Konut, 43 adet Dükkan, 2 adet cami, Malatya'mıza ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.