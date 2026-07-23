Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, taraflar arasında daha sonra imzalanan yeni kira sözleşmesinin, belirli şartlar altında eski tahliye taahhütnamesini hukuken geçersiz hale getirebileceğine hükmetti.

Kararın yalnızca Malatya'daki kiracı ve ev sahiplerini değil, Türkiye genelinde benzer hukuki süreçlerle karşı karşıya kalan vatandaşları da yakından ilgilendirdiği belirtiliyor. Hukuk çevreleri ise her davanın kendi delilleri ve sözleşme şartları çerçevesinde ayrıca değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Yeni kira sözleşmesi hukuki süreci değiştirdi

Dosyaya konu olayda taraflar arasında 2022 yılında ilk kira sözleşmesi imzalandı. Aynı kira ilişkisi devam ederken kiracı tarafından bir tahliye taahhütnamesi düzenlendi. Ancak taraflar ilerleyen süreçte kira ilişkisini sürdürme konusunda anlaşarak 2024 yılında noter huzurunda yeni bir kira sözleşmesi yaptı.

Yeni sözleşmeyle birlikte kira şartları yeniden belirlenmesine rağmen, ev sahibi daha önce alınan tahliye taahhütnamesine dayanarak kiracının tahliyesini talep etti. Yerel mahkeme de bu belgeyi esas alarak tahliye kararı verdi.

Adalet Bakanlığı'nın başvurusu sonrası dosya Yargıtay'a taşındı

Yerel mahkemenin kararının ardından dosya, Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma istemiyle Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Yüksek Mahkeme, olayın yalnızca eski tahliye taahhütnamesi üzerinden değerlendirilmesini yeterli görmedi.

Kararda, tarafların daha sonra noter huzurunda imzaladığı yeni kira sözleşmesinin kira ilişkisini yeniden şekillendirdiği ve taraf iradelerinin güncellendiğini ortaya koyduğu vurgulandı. Bu nedenle önceki tahliye taahhütnamesinin tek başına uygulanamayacağı ifade edildi.

Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozdu

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, tahliye taahhütnamelerinin geçerli olabilmesi için yazılı olarak düzenlenmesi, kiralananın tesliminden sonra verilmesi ve kanunda öngörülen diğer hukuki şartları taşıması gerektiğini de hatırlattı.

Daire, tarafların yeni bir kira akdi yaparak mevcut hukuki ilişkiyi yenilediğine dikkat çekerek, önceki tahliye taahhüdünün bu yeni durum karşısında geçerliliğinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Bu gerekçeyle yerel mahkemenin verdiği tahliye kararı kanun yararına bozuldu.

Malatya’daki kira davaları için emsal olabilir

Uzmanlar, kararın özellikle deprem sonrası kira uyuşmazlıklarının arttığı Malatya'da benzer davalara yön verebileceğini ifade ediyor. Yeni kira sözleşmesi imzalayan taraflar açısından eski tahliye taahhütnamelerinin otomatik olarak uygulanamayacağına işaret eden kararın, önümüzdeki dönemde açılacak davalarda önemli bir referans olması bekleniyor.

Bununla birlikte hukukçular, her kira uyuşmazlığının sözleşme içeriği, tarafların iradesi ve dosyadaki deliller doğrultusunda ayrı ayrı değerlendirileceğini, Yargıtay'ın kararının ise benzer nitelikteki davalarda yol gösterici bir emsal oluşturduğunu belirtiyor.