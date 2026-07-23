2026 Yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentin ihya ve inşa sürecine dair tarihi açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesindeki tüm illerin önüne geçtiklerini belirten Vali Yavuz; konteyner kentlerin kademeli olarak kaldırılacağını, esnafa 45 gün süre tanındığını ve Malatya’da artık turizm, ticaret ve üretimin konuşulacağı yeni bir dönemin başladığını müjdeledi.

Malatya Tüm Deprem Bölgesinin Önünde!

Toplantıda şehirdeki son duruma dair veriler paylaşan Vali Seddar Yavuz, iki yıl önce "Malatya sahipsiz" iddialarının ortaya atıldığı kentte bugün tüm yaraların sarıldığını vurguladı. Devletin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu belirten Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, İçişleri Bakanlığımız, AFAD, Belediyelerimiz ve kurumlarımızla mübarek bir hizmet yolculuğuna çıktık. Bugün itibarıyla Malatya olarak deprem bölgesindeki bütün illerin önündeyiz. İki yıl önce endişenin hakim olduğu bu şehirden bugün hamdolsun yükselen evlerde çocuk sesleri, sanayimizde çalışan esnafımızın sesleri geliyor.

Konteyner Kentler Boşaltılıyor: Esnafa 45 Gün Süre

Şehirde geçici barınma ve geçici ticari alan döneminin sona erdiğini açıklayan Vali Yavuz, kalıcı iş yerlerinin teslimatlarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Sanayi alanında teslim edilen dükkân sayısının bin 600’e ulaştığını ve 2 bin 600 dükkânın daha teslimine başlandığını belirten Yavuz, konteyner esnafına net çağrıda bulundu:

Anahtar Teslim Çağrısı: Hak sahiplerinin anahtarlarını vakit kaybetmeden teslim alması gerektiği ifade edildi.

45 Günlük Taşınma Mühleti: Kalıcı dükkânı hazır olan esnafa vitrinini hazırlayıp taşınması için 45 gün süre tanındı.

Konteyner Dönemi Kapanıyor: İş yeri tamamlanmış olmasına rağmen konteynerde kalmaya devam edilmesine müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

3 Ayda 400 Hektar Alan Boşaltıldı: Rezerv Alan İrademiz Doğruydu

Kentsel dönüşüm ve enkaz kaldırma süreçlerinde büyük bir irade sergilediklerini belirten Malatya Valisi, 3 ay gibi kısa bir sürede 39 rezerv alanda toplam 400 hektar alanın boşaltıldığını hatırlattı. İlk zamanlar projeye itiraz edenlerin bugün haklılığı gördüğünü söyleyen Yavuz;

O gün kentsel dönüşüm Malatya için nimet dedik, itiraz edenler oldu. Bugün ise vatandaşlarımız ve belediye başkanlarımız gelip 'Bizim mahallemizi de rezerv alana alın' diyor. Bu da ne kadar doğru bir irade gösterdiğimizin kanıtıdır

dedi.

"Dün Dünde Kaldı: Gündemimiz Artık Turizm, Sanayi ve İhracat!"

Devletin inşa ettiği 13 bin 178 iş yerinin hizmete hazır olduğunu ve boş bırakılamayacağını vurgulayan Vali Yavuz, Malatya’nın vizyonel değişimini şu sözlerle özetledi:

Biz insanları mağdur etmek için değil, yüzlerini güldürmek için buradayız. Kimse mağdur edilmeyecek ancak inşa ettiğimiz binlerce iş yeri varken herkesin konteynerde kalması beklenemez. Dün dünde kaldı; artık yeni şeyler söyleme zamanı. Bugünden sonra Malatya'da yıkımları değil; turizmi, ticareti, sanayiyi, üretimi, istihdamı, ihracatı, eğitimi ve sanatı konuşacağız. Çok daha temiz ve huzurlu bir Malatya'yı hep birlikte inşa edeceğiz.