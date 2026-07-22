Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı ve ilçe mezarlık müdürlüklerinden alınan güncel verilere göre, 22 Temmuz günü kent merkezi ve ilçelerde vefat eden vatandaşların defin işlemleri ve taziye detayları paylaşıldı.

İşte vefat eden hemşehrilerin yaş, taziye adresi ve defin yeri bilgileri şu şekilde:

İlyas Kaya (81)

Taziye Adresi: Çukurdere Mahallesi. Yeşilyurt / MALATYA

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

Naime Yiğit (73)

Taziye Adresi: Zaviye Mahallesi. Yeşilyurt / MALATYA

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

Hanife Barış (84)

Taziye Adresi: Başharık Mahallesi. Battalgazi / MALATYA

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

Metin Şahin (60)

Taziye Adresi: Bostanbaşı Mahallesi. Yeşilyurt / MALATYA

Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

Fadime Deveci (69)

Taziye Adresi: Paşaköşkü Mahallesi. Battalgazi / MALATYA

Defin Yeri: İkizce Mahallesi. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edildi.

Ali Gül (71)

Taziye Adresi: Boğazlı Mahallesi. Arapgir / MALATYA

Defin Yeri: Boğazlı Mahallesi. Arapgir / Malatya Mezarlığına defin edildi.

Abdulkadir Özkul (83)

Taziye Adresi: Kocaözü Mahallesi. HekiMahallesian / MALATYA

Defin Yeri: Kocaözü Mahallesi. HekiMahallesian / Malatya Mezarlığına defin edildi.

Fuat Güzel (67)

Taziye Adresi: Pütürge / MALATYA

Defin Yeri: Pütürge / Malatya Mezarlığına defin edildi.

Haydar Güler (88)

Taziye Adresi: Kolköy Mahallesi. Akçadağ / MALATYA

Defin Yeri: Kolköy Mahallesi. Akçadağ / Malatya Mezarlığına defin edildi.