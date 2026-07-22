Araç muayene randevusu almak isteyen Malatyalı sürücüler, internetteki sahte siteler yüzünden mağduriyet yaşıyor. TÜVTÜRK, bölgedeki araç sahiplerini uyararak randevu işlemlerinde izlenmesi gereken yolları tek tek açıkladı.

Zor Zamanları Fırsat Bilenlere Geçit Vermeyin

Deprem sonrası toparlanmaya çalışan Malatya’da, vatandaşın bir de bu tarz dolandırıcılıklarla uğraşması tam anlamıyla çile. İnternette üst sıralarda çıkan sahte siteler, "muayene sırası alma" adı altında sürücülerden para talep ediyor. Sayfa tasarımı birebir aynı olduğu için vatandaşlar durumu son anda, kartından para çekilince anlıyor.

Doğru ve Güvenli Randevu Yöntemleri

Araç muayene sırası alırken cebinizden hiçbir ücret çıkmamalı. İşlemlerinizi doğrudan TÜVTÜRK'ün resmi internet adresinden, e-Devlet üzerinden veya 0850 222 88 88 numaralı telefondan ücretsiz yapabilirsiniz. Ayrıca muayene istasyonlarındaki kiosklar da hizmetinizde. Telefonunuza gelen "Muayene borcunuzu ödeyin" şeklindeki mesajlara da asla güvenmeyin.

Yasaklı Siteler İçin Yasal İşlem Başlatıldı

Kurum, Malatya dâhil tüm illerde faaliyet gösteren istasyonlarıyla hizmet verirken, adını kullanan dolandırıcılara karşı savaş açtı. Hiçbir aracı kurum veya internet sitesiyle iş birliği yapılmadığı açıkça vurgulandı. Şüpheli durumlarla karşılaşan Malatyalıların vakit kaybetmeden resmi kanallara bildirimde bulunması gerekiyor.