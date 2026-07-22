Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla 2026 yılının ilk 6 ayına ait piyasa gözetimi ve denetimi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye genelini kapsayan ve Malatya’daki tüketicileri de yakından ilgilendiren denetimlerde, ülke genelinde 4 bin 704 firma detaylı incelemeden geçirildi.

Saha ekiplerince yapılan denetimlerde mevzuata aykırı olduğu belirlenen riskli ürünler hakkında piyasaya arzın yasaklanması, piyasadan toplatılması ve risk duyurusu yapılması gibi idari tedbirler uygulandı. Kuralları ihlal ederek bu ürünleri piyasaya sunan firmalara ise toplam 8 milyon 600 bin TL idari para cezası kesildi.

Özellikle Bebek ve Çocuk Ürünleri Mercek Altında

Bakanlık, Malatya’daki ailelerin de günlük yaşamda sıkça tercih ettiği birçok temel tüketim maddesini kapsama aldı. Yapılan analizler doğrultusunda öncelik verilen ve riski yüksek bulunan ürün grupları şu şekilde sıralandı:

Bebek ve çocuk bakım ürünleri ile oyuncaklar (En yüksek öncelik)

Tekstil, ayakkabı ve mobilya ürünleri

Kırtasiye ve ev deterjanları

Açıklamada, piyasaya güvensiz ürün sunulmasına karşı "Güvensiz Ürüne Karşı Sıfır Tolerans" ilkesiyle hareket edildiği vurgulandı.

Haziran Ayında Denetimler Sıklaştırıldı Yaz Ürünlerine Yakın Takip

Yaz mevsiminin gelmesi ve tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte, haziran ayında denetim filtresi daha da daraltıldı. Malatya'da yaz sezonunda yoğun ilgi gören ürünler özel olarak incelemeye alındı. Haziran denetimlerinin odağında şu ürünler yer aldı:

Yazlık giysiler, terlik ve sandaletler Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 şüpheli yakalandı İçeriği Görüntüle

Plaj havluları

Su ve kum oyuncakları ile yüzme yardımcıları

Aldığınız Ürün Güvenli mi? Malatyalı Tüketiciler Nasıl Sorgulayacak?

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde güvensiz olduğu tespit edilerek satışı yasaklanan ve toplatılan ürünlerin güncel listesini vatandaşların kullanımına açtı.

Malatya’daki tüketiciler, satın aldıkları veya almayı düşündükleri ürünlerin risk durumunu öğrenmek ve güvensiz ürün listesini kontrol etmek için doğrudan guvensizurun.ticaret.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabiliyor.