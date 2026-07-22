Yapılan denetimler kapsamında, Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi’nde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren ve “ıskarta” olarak nitelendirilen düşük kaliteli kayısıların depolandığı iş yeri denetlendi.

Gerçekleştirilen incelemelerde, kayısıların hurda malzemelerin de bulunduğu, kerpiç yapı niteliğindeki sağlıksız bir alanda depolandığı, depolama alanının hijyen şartlarını karşılamadığı, çevre kirliliği ve kötü koku oluşumuna neden olduğu tespit edildi. Ayrıca iş yerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunmaksızın faaliyet gösterdiği belirlendi.

Yapılan tespitler doğrultusunda ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari işlemler uygulanarak iş yeri Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Battalgazi Belediyesi, çevreyi kirleten, halk sağlığını tehlikeye düşüren ve ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini, mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmeler hakkında gerekli tüm idari yaptırımların uygulanacağını açıkladı.