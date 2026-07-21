Mutfaklarda nesilden nesile aktarılan en yaygın kurallardan biri şüphesiz şudur: "Sıcak yemeği sakın buzdolabına koyma, hem dolap bozulur hem yemek!" Peki, tenceredeki yemeğin buz gibi olmasını beklemek gerçekten doğru mu, yoksa gıda zehirlenmelerine kapı aralayan dev bir mutfak efsanesi mi?

Gıda güvenliği uzmanları, tezgahta saatlerce bekletilen tencerelerin sanıldığından çok daha büyük bir risk taşıdığına dikkat çekiyor.

Mutfaktaki Tehlike Tehlikeli Sıcaklık Aralığı!

Sıcak yemeği buzdolabına koymama alışkanlığı, soğutma teknolojilerinin zayıf olduğu eski dönemlerden kalma bir gelenek. Eski buzdolaplarında sıcak bir tencere, iç sıcaklığı hızla yükselterek diğer gıdaların bozulmasına yol açabiliyordu. Ancak günümüzdeki modern buzdolapları bu yükü rahatlıkla kaldırabiliyor.

Asıl tehlike ise yemeğin "soğusun" diye mutfak tezgahında saatlerce unutulmasıyla başlıyor. Bakteriler, oda sıcaklığında (özellikle 4°C ile 60°C arasında) yıldırım hızıyla çoğalır. "Sıcak yemek dolaba girerse bozulur" düşüncesiyle tezgahta bekletilen yemekler, gıda zehirlenmelerinin en temel sebeplerinden biri haline geliyor.

Kaynar Tencereyi Doğrudan Dolaba Atmak da Doğru Değil

Peki bu durum, ocağınızı kapatır kapatmaz kaynar tencereyi dolaba kaldırmanız gerektiği anlamına mı geliyor? Cevap: Hayır.

Büyük ve derin bir tencereyi kaynar halde buzdolabına koymak:

Yemeğin orta kısmının uzun süre sıcak kalmasına ve merkezde bakteri üretmesine,

Buzdolabının fazladan enerji harcamasına,

Yanındaki hassas gıdaların (süt, kahvaltılık vb.) geçici olarak ısınmasına neden olabilir.

Uzmanların Önerdiği En Güvenli Soğutma Yöntemi

Gıda güvenliğini garantiye almak ve buzdolabınızı korumak için izlemeniz gereken adımlar oldukça basit:

İlk Buharın Çıkmasını Bekleyin: Yemeğin pişme sıcaklığındaki o ilk yoğun buharının çıkması için kısa bir süre bekleyin.

Küçük ve Sığ Kaplara Bölün: Büyük bir tencere yerine yemeği yayvan, küçük saklama kaplarına paylaştırın. Bu işlem yemeğin hızla soğumasını sağlar.

Kapağını Kapatıp Kaldırın: Yemeğin tamamen buz gibi olmasını beklemeden, ılık hale geldiği an kapaklı kaplarla buzdolabına kaldırın.

Bu Yiyeceklere İki Kat Dikkate Edin!

Tüm yemekler doğru saklanmalıdır ancak et, tavuk, deniz ürünleri, sütlü tatlılar ve yumurtalı yemekler bakteri üretmeye en elverişli gıdalardır. Bu tür yemekleri oda sıcaklığında asla uzun süre bekletmemelisiniz.