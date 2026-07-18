Malatya, güne sabah saat 06.20’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sarsıntısıyla uyandı. Sarsıntının ardından büyük panik yaşayan ve artçı korkusuyla evlerine giremeyen çok sayıda vatandaş, parklar ve açık alanlarda bekleyişini sürdürüyor.

Dışarıda kalan ve acil sağlık/ilaç ihtiyacı olan depremzede vatandaşlar için şehirdeki nöbetçi eczaneler hayati bir rol oynuyor. Sağlık hizmetlerine kesintisiz ulaşabilmeniz adına, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü Malatya’da 24 saat açık olan nöbetçi eczanelerin listesini sizler için derledik.

İşte acil durumlarda ulaşabileceğiniz o eczaneler, adresleri ve telefon numaraları:

BATTALGAZİ BÖLGESİ NÖBETÇİ ECZANELER

Cengiztopel Eczanesi

Adres: Cengiztopel Cad. Üçgen Park Karşısı / Battalgazi

Telefon: 0422 321 33 05

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

Damla Eczanesi

Adres: Müjde Hastanesi Yanı / Battalgazi

Telefon: 0422 324 91 05

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

Atalan Eczanesi (Eski Malatya)

Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No: 15/A (Eskimalatya Semt Polikliniği Karşısı) / Battalgazi

Telefon: 0534 337 04 44

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

YEŞİLYURT BÖLGESİ NÖBETÇİ ECZANELER

İkizler Eczanesi

Adres: Gedik Mah. Mehmet Kavuk Bulvarı No: 79/B (Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı) / Yeşilyurt

Telefon: 0422 481 41 44

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

Zeynep Yılmaz Eczanesi

Adres: Hoca Ahmet Yesevi Mah. Yeşil Evler Site İçi (Yeşilevler Camii Karşısı) No: 5/A / Yeşilyurt

Telefon: 0422 502 28 12

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

Deprem sonrası dışarıda olan ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ilaç temininde aksama yaşamaması adına yukarıdaki eczaneler gün boyu kesintisiz (24 saat) hizmet vermeye devam edecektir. İhtiyaç halinde ilgili telefon numaralarından eczanelerle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Tüm Malatya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.