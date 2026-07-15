Malatya Eczacı Odası tarafından yayınlanan güncel verilere göre, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Malatya merkez ve ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belirlendi. Gece saatlerinde veya gün içinde acil ilaç temini yapması gereken vatandaşlar için Merkez ve Eski Malatya bölgelerindeki nöbetçi eczanelerin listesini, kolay adres tarifleri ve telefon numaralarıyla birlikte derledik. İşte bu gece kapısı açık olan o eczaneler...

Malatya Merkez Nöbetçi Eczaneler

Tolgahan Eczanesi Adres: Zafer Mah. Gündoğdu Cd. Fırat Sağlık Ocağı Üstü, Turgut Özal Camisi (Battalgazi Devlet Hast.) Altı Telefon: 0534 484 05 06

Begüm Eczanesi Adres: Polis Evi Karşısı - Sıtmapınarı Telefon: 0422 321 13 60

Hekimoğlu Eczanesi Adres: Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı Üst Geçit Altı / Yeşilyurt Telefon: 0545 732 37 78

Aydoğan Eczanesi Adres: Güngör Caddesi No: 80-C Nar Künefe Yanı, Metropol AVM, Tarım Kredi Kooperatif Market Karşısı Telefon: 0530 223 69 63



Eski Malatya Nöbetçi Eczaneler

Aksu Eczanesi Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. 15/B Battalgazi Semt Polikliniği Karşısı / Battalgazi Telefon: 0506 443 34 44



Listede yer alan tüm eczaneler 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Gitmeden önce telefonla teyit etmeniz önemle rica olunur