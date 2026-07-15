Malatya Eczacı Odası tarafından yayınlanan güncel verilere göre, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Malatya merkez ve ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belirlendi. Gece saatlerinde veya gün içinde acil ilaç temini yapması gereken vatandaşlar için Merkez ve Eski Malatya bölgelerindeki nöbetçi eczanelerin listesini, kolay adres tarifleri ve telefon numaralarıyla birlikte derledik. İşte bu gece kapısı açık olan o eczaneler...
Malatya Merkez Nöbetçi Eczaneler
- Tolgahan Eczanesi
- Adres: Zafer Mah. Gündoğdu Cd. Fırat Sağlık Ocağı Üstü, Turgut Özal Camisi (Battalgazi Devlet Hast.) Altı
- Telefon: 0534 484 05 06
- Begüm Eczanesi
- Adres: Polis Evi Karşısı - Sıtmapınarı
- Telefon: 0422 321 13 60
- Hekimoğlu Eczanesi
- Adres: Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı Üst Geçit Altı / Yeşilyurt
- Telefon: 0545 732 37 78
- Aydoğan Eczanesi
- Adres: Güngör Caddesi No: 80-C Nar Künefe Yanı, Metropol AVM, Tarım Kredi Kooperatif Market Karşısı
- Telefon: 0530 223 69 63
Eski Malatya Nöbetçi Eczaneler
- Aksu Eczanesi
- Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. 15/B Battalgazi Semt Polikliniği Karşısı / Battalgazi
- Telefon: 0506 443 34 44
Listede yer alan tüm eczaneler 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Gitmeden önce telefonla teyit etmeniz önemle rica olunur
Muhabir: Tahir Özçelik