Malatya'da 10 Temmuz 2026 Cuma günü nöbetçi olarak hizmet verecek eczaneler açıklandı. Acil ilaç ihtiyacı bulunan vatandaşlar, aşağıda yer alan nöbetçi eczanelerden 24 saat boyunca hizmet alabilecek.

BADEM ECZANESİ

Adres: Cengiz Topel Caddesi, Migros Market yanı, Mücelli Sağlık Ocağı ile Tapu Binası arası, Battalgazi

Telefon: 0422 321 89 57

24 saat açık.

Acil ilaç aralayanlar dikkat! 4 Temmuz Malatya merkez ve Eski Malatya'da bu gece hangi eczaneler açık?
Acil ilaç aralayanlar dikkat! 4 Temmuz Malatya merkez ve Eski Malatya'da bu gece hangi eczaneler açık?
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HİZMET ECZANESİ

Adres: Çevreyolu Akpınar Kavşağı girişi, Kayısı Heykeli ve Matim çapraz karşısı, Battalgazi

Telefon: 0533 221 31 44

24 saat açık.

DÜNDAR ECZANESİ

Adres: Güngör Caddesi üzeri, Esenlik Market yanı, Tecde'ye çıkarken, Yeşilyurt

Telefon: 0422 502 15 10

24 saat açık.

ÖNEN ECZANESİ

Adres: Büyükşehir Belediyesi yanı, Sümer Camisi arkası, Malatya Merkez Geçici Ticaret Alanı, Yeşilyurt

Telefon: 0546 433 66 37

24 saat açık.

MENENGİÇ ECZANESİ

Adres: Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi No:85, Battalgazi

Vatandaşların, özellikle gece saatlerinde yaşanabilecek sağlık ihtiyaçlarında mağduriyet yaşamamaları için eczaneye gitmeden önce telefonla iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.

Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ