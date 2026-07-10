Malatya'da 10 Temmuz 2026 Cuma günü nöbetçi olarak hizmet verecek eczaneler açıklandı. Acil ilaç ihtiyacı bulunan vatandaşlar, aşağıda yer alan nöbetçi eczanelerden 24 saat boyunca hizmet alabilecek.
BADEM ECZANESİ
Adres: Cengiz Topel Caddesi, Migros Market yanı, Mücelli Sağlık Ocağı ile Tapu Binası arası, Battalgazi
Telefon: 0422 321 89 57
24 saat açık.
HİZMET ECZANESİ
Adres: Çevreyolu Akpınar Kavşağı girişi, Kayısı Heykeli ve Matim çapraz karşısı, Battalgazi
Telefon: 0533 221 31 44
24 saat açık.
DÜNDAR ECZANESİ
Adres: Güngör Caddesi üzeri, Esenlik Market yanı, Tecde'ye çıkarken, Yeşilyurt
Telefon: 0422 502 15 10
24 saat açık.
ÖNEN ECZANESİ
Adres: Büyükşehir Belediyesi yanı, Sümer Camisi arkası, Malatya Merkez Geçici Ticaret Alanı, Yeşilyurt
Telefon: 0546 433 66 37
24 saat açık.
MENENGİÇ ECZANESİ
Adres: Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi No:85, Battalgazi
Vatandaşların, özellikle gece saatlerinde yaşanabilecek sağlık ihtiyaçlarında mağduriyet yaşamamaları için eczaneye gitmeden önce telefonla iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.