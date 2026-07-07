Malatya'da 7 Temmuz 2026 Salı günü boyunca vatandaşların ilaç ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet verecek nöbetçi eczaneler açıklandı. Merkez ve Eski Malatya'da belirlenen eczaneler, 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunacak.



Nane Limon Eczanesi

Adres: Kışla Caddesi Hayat Hastanesi Yanı, Battalgazi

Telefon: 0422 322 34 75

24 saat açık



Oktay Eczanesi

Adres: Bulgurlu Köyü Yolu Malet Arkası Kültür Bakanlığı Kenti Konteyner, Battalgazi Telefon: 0506 021 56 44

24 saat açık



Fahri Kayahan Eczanesi

Adres: Özalper Mahallesi Gülümser Caddesi No: 77/C Fahri Kayahan İl Sağlık Müdürlüğü Arkası Özalper Donas Yanı, Yeşilyurt

Telefon: 0533 583 96 94

24 saat açık



Reyhan Eczanesi

Adres: M.Fatih Mahallesi Namık Kemal Caddesi No: 51/B Yeni Adliye Binası Öncesi, Yeşilyurt

Telefon: 0545 336 77 36

24 saat açık



ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANESİ



Arı Eczanesi

Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi Eskimalatya Semt Polikliniği Karşısı, Eski Malatya

Telefon: 0534 686 37 03

24 saat açık



Malatya'da nöbetçi eczaneler, gece saatleri de dahil olmak üzere 24 saat boyunca vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. İlaç temin etmeden önce yoğunluk yaşanabileceği ihtimaline karşı eczanelerle telefon üzerinden iletişime geçilmesi öneriliyor.