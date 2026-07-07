Malatya'da 7 Temmuz 2026 Salı günü boyunca vatandaşların ilaç ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet verecek nöbetçi eczaneler açıklandı. Merkez ve Eski Malatya'da belirlenen eczaneler, 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunacak.
Nane Limon Eczanesi
Adres: Kışla Caddesi Hayat Hastanesi Yanı, Battalgazi
Telefon: 0422 322 34 75
24 saat açık
Oktay Eczanesi
Adres: Bulgurlu Köyü Yolu Malet Arkası Kültür Bakanlığı Kenti Konteyner, Battalgazi Telefon: 0506 021 56 44
24 saat açık
Fahri Kayahan Eczanesi
Adres: Özalper Mahallesi Gülümser Caddesi No: 77/C Fahri Kayahan İl Sağlık Müdürlüğü Arkası Özalper Donas Yanı, Yeşilyurt
Telefon: 0533 583 96 94
24 saat açık
Reyhan Eczanesi
Adres: M.Fatih Mahallesi Namık Kemal Caddesi No: 51/B Yeni Adliye Binası Öncesi, Yeşilyurt
Telefon: 0545 336 77 36
24 saat açık
ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANESİ
Arı Eczanesi
Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi Eskimalatya Semt Polikliniği Karşısı, Eski Malatya
Telefon: 0534 686 37 03
24 saat açık
Malatya'da nöbetçi eczaneler, gece saatleri de dahil olmak üzere 24 saat boyunca vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. İlaç temin etmeden önce yoğunluk yaşanabileceği ihtimaline karşı eczanelerle telefon üzerinden iletişime geçilmesi öneriliyor.