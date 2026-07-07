Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında, yürütme ve idare bölümü ile ilan bölümünde önemli kararlar yer aldı. Özellikle üniversitelerin eğitim-öğretim yönetmeliklerindeki değişiklikler ve finansal ilanlar dikkat çekti.
İşte bugün yayımlanan Resmî Gazete'nin öne çıkan tüm maddeleri:
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER
Bugünkü sayıda, üç farklı üniversitenin eğitim, sınav ve hazırlık programlarına dair yeni yönetmelikler ve değişiklik kararları yürürlüğe girdi:
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
Trakya Üniversitesi: Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
Türk Hava Kurumu Üniversitesi: Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.
İLÂN BÖLÜMÜ DETAYLARI
Gazetenin ilanlar kısmında ise yargıdan finansa kadar farklı kategorilerde şu başlıklar paylaşıldı:
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar: T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.