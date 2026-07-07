Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında, yürütme ve idare bölümü ile ilan bölümünde önemli kararlar yer aldı. Özellikle üniversitelerin eğitim-öğretim yönetmeliklerindeki değişiklikler ve finansal ilanlar dikkat çekti.

İşte bugün yayımlanan Resmî Gazete'nin öne çıkan tüm maddeleri:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: YÖNETMELİKLER

Bugünkü sayıda, üç farklı üniversitenin eğitim, sınav ve hazırlık programlarına dair yeni yönetmelikler ve değişiklik kararları yürürlüğe girdi:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

Trakya Üniversitesi: Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

Türk Hava Kurumu Üniversitesi: Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.

İLÂN BÖLÜMÜ DETAYLARI

Gazetenin ilanlar kısmında ise yargıdan finansa kadar farklı kategorilerde şu başlıklar paylaşıldı:

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar: T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.