Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve çevre illeri kapsayan güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde yaz sıcakları yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakıyor. Malatya'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Yağışların ani hava değişimiyle birlikte yer yer lokal dolu hadisesine dönüşebileceği bildirildi. Vatandaşların araçlarını ve açık alandaki eşyalarını koruma altına alması önem arz ediyor.

KUZEYLİ RÜZGARLAR SERİNLİK GETİRİYOR

Yaz sıcaklarının ardından nefes aldıracak serinlik rüzgarla birlikte geliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yağış anında ve yüksek kesimlerde ise yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 33°C

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 32°C

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 28°C

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 30°C

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 34°C

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 33°C

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 31°C

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 35°C

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 30°C

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 34°C

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 30°C

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 33°C

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 36°C

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 34°C