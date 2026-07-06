Müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Wolfgang Amadeus Mozart’ın mirası, bugün Malatyalı genç bir yeteneğin parmaklarında ve sesinde yeniden hayat buluyor. Hüseyin ve Gülten İnsan çiftinin oğlu olarak 2006 yılında Almanya’da dünyaya gözlerini açan Ali İnsan, henüz küçük bir çocukken başladığı müzik yolculuğunda ezberleri bozan bir başarı hikayesine imza attı. Avrupa’nın en prestijli müzik ödüllerinden birini evine getiren genç sanatçı, klasik müzik dünyasında adından övgüyle söz ettirmeye devam ediyor.

ANAOKULUNDA KEŞFEDİLEN MUCİZE YETENEK

Ali İnsan’ın içindeki cevher, ilk olarak ailesi ve ardından gittiği anaokulundaki öğretmeni tarafından fark edildi. Müziğe olan olağanüstü yatkınlığı üzerine öğretmeninin tavsiyesiyle müzik okuluna yazdırılan İnsan, onlarca enstrüman arasından asilliğin simgesi olan kemanı seçerek profesyonel eğitimine başladı. Zamanla kemanındaki ustalığını berrak ve güçlü sesiyle birleştiren Malatyalı genç, dinleyen herkesi büyülemeyi başardı.

MOZART ÖDÜLÜ’NÜ ALAN İLK YABANCI OLARAK TARİHE GEÇTİ

Genç yaşına rağmen müzik basamaklarını hızla tırmanan Ali İnsan, 2017 yılında dönüm noktası niteliğinde bir başarıya imza attı. Almanya Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen ve ülkenin en saygın organizasyonlarından biri olan "Jugend Musiziert" (Gençler Müzik Yapıyor) Yarışması’nda birincilik kürsüsüne çıktı.

Aynı yarışmada Mozart'ın dünyaca ünlü "Voi Che Sapete" eserini muazzam bir yorumla seslendiren İnsan, jüriyi büyüleyerek Wolfgang Amadeus Mozart Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödül, Ali İnsan’ı Almanya’da bu gurura erişen "ilk yabancı kökenli sanatçı" yaparak adını tarihe geçirdi.

AVRUPA SAHNESİNDEN TÜRKİYE’DEKİ SAYGI ALBÜMLERİNE

Kazandığı tarihi ödülün ardından Almanya’da geniş kitleler tarafından tanınan ve sevilen Ali İnsan, köklerini ve memleketini hiçbir zaman unutmadı. Kemanını elinden düşürmeden çalışmalarına, şan derslerine ve koro projelerine devam eden sanatçı, yüzünü Türkiye'ye de döndü. İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde konserler veren genç müzisyen, ülkemizde hazırlanan usta sanatçılara saygı (tribute) albümlerinde de yer alarak dinleyicilerden tam not aldı. Hem klasik batı müziğinde hem de Türkçe müzikte kendisini sürekli geliştiren İnsan, Türkiye'yi yurt dışında temsil etmekten büyük gurur duyduğunu ifade ediyor.

Gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak başladığı yaşam yolculuğunu dünya çapında bir başarı hikayesine dönüştüren Ali İnsan, azmi ve yeteneğiyle geleceğin en büyük sanatçı adayları arasında gösteriliyor. Kültürümüzün ezgilerini batı müziğiyle harmanlayan ve Mozart Ödülü ile dünyaya rüştünü ispatlayan genç vizyoner, hem Türkiye’deki müzikseverlerin hem de hemşehrilerinin göğsünü kabartarak Malatya'nın modern yüzünü tüm dünyaya sergiliyor.