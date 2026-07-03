Türkiye’de gençlerin sosyal ve kültürel hayata katılımını artırmak amacıyla tarihi bir mali düzenlemeye imza atıldı. 1 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7587 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında, sinema, tiyatro, konser ve festival gibi biletli etkinliklerde gençlerden alınan eğlence vergisi istisnası resmileşti. Yapılan düzenleme, özellikle yüksek bilet fiyatları nedeniyle sanatsal faaliyetlerden uzak kalan öğrencilere can suyu olacak.

18 YAŞINI VEYA TAHSİLDE OLUP 25 YAŞINI DOLDURMAMIŞ KİŞİLERE…

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 19’uncu maddesine eklenen yeni fıkra, yerel yönetimlerin biletli etkinliklerden tahsil ettiği vergi yükünü gençlerin omuzlarından alıyor. Yürürlüğe giren kanun maddesinde aynen şu ifadelere yer verildi:

"Bu Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (I) numaralı bendi kapsamında biletle girilen yerlerde, 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış kişilere düzenlenen biletler için vergi alınmaz."

KİMLİK VE ÖĞRENCİ BELGELERİNİ İBRAZ ETMELERİ GEREK

Bu tarihi kararla birlikte, sinema salonlarından stadyum konserlerine, tiyatro sahnelerinden çoklu festival organizasyonlarına kadar "biletle girilen" tüm alanlarda yaş ve öğrenim şartını karşılayan gençlerin bilet maliyetleri doğrudan düşmüş olacak. 18 yaşından küçük tüm çocuklar ile lise, ön lisans, lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimine devam eden 25 yaş altındaki tüm gençler, kimlik ve öğrenci belgelerini ibraz ederek bu muafiyetten faydalanabilecek.

Kültür endüstrisi ve dijital biletleme platformlarının, sistemlerini yeni mevzuata göre hızla güncellemesi bekleniyor. Sektör temsilcileri, eğlence vergisi muafiyetinin salonların yeniden dolmasına ve canlı performans sektörünün hareketlenmesine büyük katkı sunacağını belirtiyor. Ekonomik açıdan zorlanan öğrencilere derin bir nefes aldıracak bu vergi muafiyeti, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde resmen uygulanmaya başlandı.