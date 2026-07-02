Malatya’nın kalbi sayılan, gürül gürül akan sularıyla nesiller boyu insanlara hayat ve neşe veren Kernek meydanı, sadece bir dinlenme alanı değil; bağrında taşıdığı efsanelerle köklü bir kültürün de taşıyıcısı. Fırat Kalkınma Ajansı’nın kültür yayınları arasında yer alan "Fırat'ın Efsaneleri Malatya" kitabında gün yüzüne çıkan “Kernek’te Hıdırellez Efsanesi”, kentin bu simge mekânının geçmişteki mistik ve kültürel dokusunu gözler önüne seriyor. Baharın gelişiyle yer altı sularının büyük bir gürültüyle patlamasından, ulu ağaçların gölgesindeki gizemli yatırlara kadar Kernek, Malatya halkının hafızasında derin izler bırakan bir inanç ve coşku merkezine dönüşüyor.

ŞEHRİN HAYAT KAYNAĞI VE KÜLTÜREL HAFIZASI

Malatya denince akla gelen ilk yerlerden biri şüphesiz Kernek’tir. Yıllarca kentin en önemli sosyal ve kültürel merkezlerinden biri olan bu mekân, sadece coğrafi bir su kaynağı olmanın ötesinde, halkın manevi dünyasını da şekillendiren efsanelere ev sahipliği yapmıştır. Fırat Kalkınma Ajansı’nın titiz çalışmalarıyla hazırlanan kitaptaki kayıtlara göre, "Kernek, Malatya’yı simgeleyen mekânlardan biridir. Beydağı, Gündüzbey Kapılık’tan fışkıran Derme Suyu, Anadolu’da inşa edilmiş en eski ibadethanelerden Ulu Cami gibi Kernek de şehrimizin simgeleri arasında yerini almıştır."

“HER İLE NASİP OLMAYAN GERÇEKTEN EŞSİZ BİR MEKAN”

Buranın Malatyalılar için ne kadar vazgeçilmez olduğu, iklimi ve doğasıyla şu sözlerde hayat bulur:

“Beydağı’nın eteklerine kurulmuş, durmadan esen havasıyla, dört mevsim boyunca kesilmeden akan suyuyla şehir için bir hayat kaynağıdır. Özellikle yaz aylarında kentte yaşayanların hava aldığı, eğlendiği ve dinlendiği eşsiz bir beldedir. Kernek yeşilliğiyle, ulu ağaçlarıyla, sahip olduğu su kaynağıyla her ile nasip olmayan gerçekten eşsiz bir mekândır.” Gelin ata binmiş "Ya kısmet" demiş: Malatya'da o gece mağarada ne oldu? İçeriği Görüntüle

İşte bu eşsiz mekân, geçmişte Türk dünyasının en eski mevsimlik bayramlarından biri olan Hıdırellez’in de Malatya’daki değişmez adresi olmuştur.

HIZIR İNANCI, "KERNEK PATLAMASI" VE GİZEMLİ KERNEK BABA YATIRI

Halk inancında dertlere derman olan Hızır ile denizlerin hakimi İlyas peygamberin buluştuğu gün olarak kabul edilen Hıdırellez, tüm Anadolu’da olduğu gibi Malatya’da da büyük bir kutsiyet taşır. Yaygın kabule göre, "Hıdırellez bütün Türk dünyasında bilinen mevsimlik bayramlarımızdan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas Peygamber’in yeryüzünde buluştukları gün olması nedeniyle kutlanır. Hızır ve İlyas sözcükleri birleşerek halk ağzında Hıdırellez şeklini almıştır."

Bu iki ulu zatın yeryüzüne getirdiği bereket ve şifa, Malatya’da doğrudan Kernek’in sularıyla özdeşleşmiştir. Nitekim efsane metninde Hızır’ın vasıfları şöyle aktarılır:

"Hızır yaygın bir inanca göre hayat suyunu içerek ölmezliğe ulaşır, zaman zaman özellikle baharda insanlar arasında dolaşarak zor durumda olanlara yardım eden, bolluk bereket ve sağlık dağıtan, Allah katında ermiş bir ulu ya da peygamberdir. Hızır’ın yaşadığı yer ve zaman belli değildir. İnsanın yardımına koşarak dileklerini yerine getirir. Dertlilere derman, hastalara şifa verir. İlyas ile birlikte Kur’an’ı Kerim’de de anıldığı gibi mucize ve keramet sahibidir. Ülkemizin birçok yerinde eskiden beri Hıdırellez geleneği sürdürülmektedir."

GÜRÜL GÜRÜL BİR COŞKU: "KERNEK GÜMLEDİ!"

Malatya’da bu ulu günün ve baharın gelişi, doğanın muazzam bir hareketiyle, adeta görsel ve işitsel bir şölenle duyulurdu. Dağlardaki karların erimesiyle yeraltı suları sıkışır ve bir anda yeryüzüne fışkırırdı. Kitaptaki ifadelere göre, "Malatya’da Hıdrellez her yıl Kernek’te kutlanır. Bu etkinliklerde Malatya halkı, Kernek Şelalesi’nin çevresinde toplanır." İnsanları buraya çeken en büyük mucize ise suyun o görkemli çıkış anıdır:

"Kernek, merkeze yakınlığı ve suyunun bol oluşu nedeniyle insanları kendine çeker. Yeşil koruluğa ve gürül gürül akan bir su kaynağına sahiptir. Bu kaynak suyu bazen şubat-mart, bazen de nisan-mayıs aylarında Kernek gözesinde yerin altından patlayarak çıkar. Halk bu olayı, ‘Kernek patladı’ veya ‘Kernek gümledi’ diye ifade eder. Kernek suyunun bu görkemli çıkışı halk arasında baharın müjdecisi olarak yorumlanır."

Bu patlama sesi, kışın bittiğinin ve bereketin geldiğinin en somut kanıtıydı. Uzun kış aylarının ardından bu anı sabırsızlıkla bekleyen halkın coşkusu efsanede şöyle tasvir edilir:

"Beydağı’nın büyüklü küçüklü karların erimesiyle toplanan suların bir yol bulup buradaki pınardan çağıldayarak akması halkı sevince boğar. Uzun, bıktırıcı soğuklardan sonra gözlere ve gönüllere ferahlık veren Kernek, çoluk çocuk, genç yaşlı insanlarla dolup taşar. Herkes şifalı kabul edilen bu sudan içer."

ULU AĞACIN GÖLGESİNDEKİ SIR

Kernek’teki Hıdırellez kutlamaları sadece suyun başında eğlenmekten ibaret değildi; işin içinde çok derin bir manevi arayış ve köklü adetler vardı. İnsanlar dualar eder, ulu bir ağacın etrafında dönerlerdi:

"Kimileri dilek diler, kimileri su kaynağı ve Kernek Baba’nın mezarı olduğuna inanılan ulu ağacın çevresinde dolanır, kimileri de Kur’an-ı Kerim ve dualar okuyarak gönüllerindeki dileklerini yüce Yaratıcı’dan isterler. Ağacın çevresine mum yakıp dikenlere de rastlanır."

Bu ulu ağacın altındaki gizem, kentin yaşlı kuşaklarının hafızasında çok net bir yere sahipti. Efsane, geçmişte bu alanda yer alan manevi bir koruyucuya, bir "yatıra" işaret eder:

"Yaşlıların anlattığına göre, 1940’lı yıllardan sonra ulu ağacın altında Kernek Baba adlı bir erene ait olduğuna inanılan taş ve toprak yığınından oluşan bir yatıra cuma akşamları mum dikilirmiş. Yatırın çevresi de yeşillik ve ağaçlık bir yermiş." Dönemsel olarak coşup sonra sessizliğe bürünen bu su ile yatır arasındaki bağ halk zihninde kopmaz bir bütündü: "Her yılın belli bir döneminde büyük gürültüyle çıkıp birkaç ay aktıktan sonra kuruyan bu su kutsal sayılır. Suyun başında kime ait olduğu bilinmeyen ama Kernek Baba’ya ait olduğu söylenen bir yatır vardı. Halk dileğinin gerçekleşmesi için yatırın çevresinde dua eder."

KUTSAL AYAK İZLERİ VE EHLİBEYT SEVGİSİ

Kernek ve çevresi, sadece Kernek Baba ile değil, İslam tarihinin ve Türk-İslam mitolojisinin en büyük figürleriyle de ilişkilendirilmiştir. Bölgenin her bir köşesi kutsal bir hikayeyle, manevi bir mühürle bezelidir. Efsanenin son bölümünde aktarıldığı üzere, Kernek’in bereketi ve kutsallığı çok daha geniş bir coğrafi inanç ağına uzanır: "Kernek’in yakınlarında Seyit Battal Gazi’nin bahçesinin bulunduğuna inanılır. Ayrıca Derme Suyu’nun kanaldan döküldüğü yerin yakınındaki kayalıkta bulunan taşın ortasındaki oyuğun Hz. Ali’nin atı Düldül’ün ayak izi olduğu inancı yaygındır."

Malatya halkının Hz. Ali’ye ve onun soyuna duyduğu o köklü ve sarsılmaz sevgi, bu doğa olaylarını ve mekânları adeta birer şifa kapısına dönüştürmüştür. Efsanenin o dönemin inanç derinliğini özetleyen ve hafızalara kazınan şu son cümleleri dikkat çekiyor: "Ehlibeyte duyulan saygı ve sevgiden dolayı taşın oyuğunda biriken kar ve yağmur suları fincanla alınarak içilir."

Bugün Kernek fiziki olarak değişmiş, modern bir meydana dönüşmüş olsa da, Fırat Kalkınma Ajansı’nın kayıt altına aldığı bu satırlar, Malatya’nın ruhunun nerede saklı olduğunu, geçmişte insanların o sularda ve ulu ağaçların gölgesinde hangi umutları yeşerttiğini bizlere en saf haliyle hatırlatmaya devam ediyor.