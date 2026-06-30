Malatya, köklü tarihi dokusu ve büyüleyici doğasını bir arada sunarak inanç turizminde küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu başarının mimarlarından olan ve kent merkezine 110 kilometre uzaklıkta konumlanan külliye, minaresindeki 1686 yılı kitabesiyle asırlara meydan okuyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ortak buluşma noktası haline gelen bu tarihi merkez, şehre adeta can veriyor.

MALATYA DARENDE'DE DOĞA VE İNANÇ TURİZMİ İÇ İÇE

Malatya mimarisinin en zarif taş ve ahşap işçiliğini barındıran bu inanç merkezi; merkezindeki türbe odası, zengin kütüphanesi ve bodrum katındaki Somuncu Baba Müzesi ile konuklarını adeta manevi ve tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

"SOMUNLAR, MÜMİNLER" DİYEN BİR GÖNÜL SULTANI

Asıl adı Abdullah olan Şeyh Hamîdüddin Aksarâyî (Somuncu Baba), Bursa'da fırınından çıkan taze ekmekleri "Somunlar, müminler!" nidasıyla halka dağıtmasıyla tanınır. Hacı Bayrâm-ı Velî gibi büyük isimleri yetiştiren ve ömrünü Malatya'nın Darende ilçesinde tamamlayan bu büyük zatın kabri, bugün tüm bölgenin manevi muhafızı olarak kabul ediliyor.

DOĞANIN KALBİNDE BİR HUZUR ROTASI

Somuncu Baba Külliyesi, sadece manevi iklimiyle değil, hemen yanı başında bulunan gizemli Balıklı Göl ve ilçenin diğer bir doğa harikası olan Günpınar Şelalesi ile entegre bir gezi rotası sunuyor. Külliyeyi ziyaret etmek için Malatya'ya gelen vatandaşlar, Tohma Kanyonu'nun yeşili ve suyun huzur veren sesinde dinlenme imkanı buluyor. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen bu tarihi külliye, huzur arayan tüm ziyaretçilerini bekliyor.

MALATYA SOMUNCU BABA TÜRBESİ'NE ULAŞIM NASIL SAĞLANIR?

Malatya il merkezine 110 km uzaklıktaki bu benzersiz mekana ulaşım oldukça konforlu. Ankara yolu istikametinde ilerleyen sürücüler, D-300 karayolunu takip ederek Darende ilçesine ve doğrudan Somuncu Baba Külliyesi'ne ulaşabiliyor. Şehirlerarası hatları kullananlar için de Malatya merkezinden Darende ilçesine düzenli toplu taşıma seferleri de mevcut.