Yaz Okulu Programı kapsamında eğitimler Kernek Vahap Küçük Külliyesi, TÜGVA Kitap Kafe, Melekbaba, Özalper, Salköprü ve Yeşiltepe Semt Konakları, Şehit Ahmet Kocabay Eğitim Merkezi, Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi ile İnönü Çok Amaçlı Sosyal Tesisi olmak üzere toplam 9 merkezde gerçekleştirilecek. Alanında uzman eğitmenler tarafından hafta içi verilecek eğitimlerle öğrenciler hem manevi hem de sosyal yönden gelişim imkânı bulacak.

ÖĞRENCİLER HEM EĞLENECEK HEM DE ÖĞRENECEK

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim, İtikat, İbadet, Siyer ve Ahlak Eğitimi dersleri verilecek. Bunun yanı sıra voleybol, futbol, masa tenisi gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra doğa gezileri ile çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenlenecek. Böylece öğrencilerin yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmeleri hedefleniyor.

Çocuk ve gençlerin akademik, sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sunmaya devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Yaz Okulu Programı kayıtları 15 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında alınacak. 6 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek programlara yaklaşık 1.000 ila 1.200 öğrencinin katılması bekleniyor. 6 Temmuz'da start alacak Yaz Okulu Programı kayıtları 10 Temmuz’a kadar devam edecek.