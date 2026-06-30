Yürütme, idare ve yargı dünyasını yakından ilgilendiren 30 Haziran 2026 tarihli ve yeni sayılı Resmi Gazete kararları kamuoyunun erişimine açıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan bugünkü Resmi Gazete’de, askeri teknolojilerden yüksek yargı hükümlerine, üniversite sınav yönetmeliklerinden Merkez Bankası’nın son verilerine kadar çok sayıda kritik düzenleme yürürlüğe girdi. Özellikle savunma sanayisini yakından ilgilendiren kontrole tabi silah ve mühimmat listesi ile yüksek yargının kararları dikkat çekti.

SAVUNMA SANAYİSİNDE KRİTİK DÖNEM 2026 HARP ARAÇLARI LİSTESİ YÜRÜRLÜKTE

Bugünkü Resmi Gazete'nin en dikkat çeken maddelerinden biri savunma sektörünü ilgilendiriyor. 5201 sayılı Kanun kapsamında hazırlanan 2026 yılında kontrole tabi tutulacak harp araç ve gereçleri, silahlar, mühimmatlar ve askeri patlayıcı maddeler listesi resmi olarak yayımlandı. Bu düzenlemeyle birlikte, Türkiye'de üretilecek, ihraç edilecek veya kontrole tabi tutulacak askeri teknolojiler ile yedek parçaların güncel listesi resmen bağlayıcılık kazandı.

ÜNİVERSİTE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK: SINAV VE EĞİTİM SİSTEMİ GÜNCELLENDİ

Eğitim dünyasında da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ni kapsayan ancak tüm üniversite dünyasının yakından takip ettiği bir mevzuat değişikliği yapıldı. Yayımlanan yeni Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile üniversitedeki eğitim süreçleri, ders geçme kriterleri ve sınav uygulamalarında güncellemeye gidildi.

YÜKSEK YARGIDAN PEŞ PEŞE KRİTİK KARARLAR (AYM VE YARGITAY)

Yargı bölümünde ise adalet sistemini ve emsal davaları etkileyecek 5 büyük karar yer aldı:

Anayasa Mahkemesi (AYM): 3 ayrı kritik hak ihlali veya iptal kararı yayımlandı.

3 ayrı kritik hak ihlali veya iptal kararı yayımlandı. Yargıtay: Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 1 kararı ile Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 1 emsal kararı dosya numaralarıyla birlikte ilan edildi.

İLANLAR VE TCMB GÜNLÜK DÖVİZ KURLARI

Resmi Gazete’nin son bölümünde ise kamu ilanları, artırma, eksiltme ve ihale duyuruları paylaşıldı. Yatırımcıların ve piyasaların takibinde olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) günlük döviz kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) günlük değerleri de bugünkü Resmi Gazete sayısındaki yerini aldı.