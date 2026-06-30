Yaz sıcaklarının etkisini iyice artırdığı Malatya’da bugün adeta termometreler patlayacak. Meteoroloji’den alınan son dakika verilerine göre, Malatya genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, günün en yüksek sıcaklığı 37 derece ile Yazıhan ilçesinde ölçülecek. Kavurucu sıcakların yanı sıra, akşam saatlerinde kent genelinde ani hava değişimi yaşanması bekleniyor.

AKŞAM SAATLERİNDE RÜZGAR SERT ESECEK

Meteoroloji uzmanları, rüzgarın gün içinde kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini bildirdi. Ancak akşam saatlerinde Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. Vatandaşların, özellikle akşam saatlerinde rüzgarın hızını artırmasıyla oluşabilecek olumsuzluklara karşı şimdiden tedbirli olması gerekiyor.

MALATYA İLÇE İLÇE HAVA DURUMU LİSTESİ

Malatya'da bugün hangi ilçede hava kaç derece olacak? İşte en sıcaktan en düşüğe doğru Malatya'nın ilçe ilçe hava raporu:

Yazıhan: Açık / 37°C

Açık / 37°C Battalgazi: Açık / 36°C

Açık / 36°C Darende: Açık / 36°C

Açık / 36°C Doğanyol: Açık / 36°C

Açık / 36°C Akçadağ: Açık / 35°C

Açık / 35°C Kale: Açık / 35°C

Açık / 35°C Merkez (Malatya): Açık / 34°C

Açık / 34°C Hekimhan: Açık / 34°C

Açık / 34°C Pütürge: Açık / 34°C

Açık / 34°C Arguvan: Açık / 33°C

Açık / 33°C Doğanşehir: Açık / 33°C

Açık / 33°C Yeşilyurt: Açık / 33°C

Açık / 33°C Arapgir: Açık / 32°C

Açık / 32°C Kuluncak: Açık / 32°C

Bugün Malatya genelinde termometreler mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Özellikle en yüksek sıcaklığın beklendiği Yazıhan, Battalgazi, Darende ve Doğanyol ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızın, güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere dikkatli olmalarını öneriyoruz. Akşam saatlerinde beklenen kuvvetli rüzgardan ötürü de açık alandaki eşyalarınızı güvenceye almayı unutmayın. Keyifli ve sağlıklı bir gün dileriz!