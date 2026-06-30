2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenecek olan ihale, 9 Temmuz 2026 günü saat 10.00’da başlayacak. İnönü Caddesi'ndeki Turnam İlgezdi Kültür Kompleksi Toplantı Salonu’nda, İhale Komisyonu huzurunda gerçekleştirilecek satışlarda her bir arsa birbirinden bağımsız olarak ihale edilecek. Katılımcıların ihalesine girmek istedikleri her bir parsel için ayrı şartname alması ve ayrı geçici teminat ödemesi gerekiyor.

İhaleye katılmak isteyenlerin şartname ve eklerini her bir arsa için 200 TL bedel karşılığında satın alması zorunlu tutulurken, evraklar aynı adreste ücretsiz olarak incelenebiliyor. Teklifler, ihale günü saat 10:00'a kadar elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da ulaştırılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖDEME SÜRECİ NETLEŞTİ

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerden ikametgah, nüfus cüzdanı örneği, noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri, geçici teminat ve şartname alındı makbuzu gibi belgeler talep ediliyor. İş ortaklığı oluşturarak ihaleye teklif verilemeyeceği aktarılırken; ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimselerin gerek doğrudan gerekse vekâleten ihaleye katılamayacağı, teminatını yakanların ise bir yıl süreyle açılacak ihalelerden men edileceği belirtildi. İhaleyi kazanan alıcıların, arsa satış bedelinin tamamını ihale onayından itibaren 10 gün içinde nakden ödemesi gerekiyor.

Ayrıca ihale listesinde yer alan prefabrik yapı ile ilgili tüm teknik, mali ve idari (SGK, ruhsat, iş güvenliği, mimari ve statik tesisat) sorumluluklar alıcıya ait olacak ve tüm süreç Arguvan Belediyesi denetiminde yürütülecek.

İŞTE SATIŞA ÇIKACAK OLAN ARSALARIN BİLGİLERİ

İhale listesinde yer alan taşınmazların bilgileri şöyle:

1. Taşınmaz

Mahalle / Ada / Parsel: Tepebağ / 12 Ada / 721 Parsel - Alan: 593,06 m² - Cinsi: Arsa - İmar Durumu: Konut Alanı Ayrık Nizam (Emsal: 0,60, Taks: 0,30, Hmax: 6,50 metre yapılaşma) - Tahmin Edilen Bedel (KDV Dahil): 1.452.997,00 TL - Geçici Teminat: 43.589,91 TL - İhale Tarihi ve Saati: 09.07.2026 – 10.00

2. Taşınmaz

Mahalle / Ada / Parsel: Tepebağ / 12 Ada / 722 Parsel - Alan: 445,31 m² - Cinsi: Arsa - İmar Durumu: Konut Alanı Ayrık Nizam (Emsal: 0,60, Taks: 0,30, Hmax: 6,50 metre yapılaşma) - Tahmin Edilen Bedel (KDV Dahil): 1.091.009,50 TL - Geçici Teminat: 32.730,29 TL - İhale Tarihi ve Saati: 09.07.2026 – 10.15

3. Taşınmaz

Mahalle / Ada / Parsel: Tepebağ / 12 Ada / 723 Parsel - Alan: 507,31 m² - Cinsi: Arsa - İmar Durumu: Konut Alanı Ayrık Nizam (Emsal: 0,60, Taks: 0,30, Hmax: 6,50 metre yapılaşma) - Tahmin Edilen Bedel (KDV Dahil): 1.242.909,50 TL - Geçici Teminat: 37.287,29 TL - İhale Tarihi ve Saati: 09.07.2026 – 10.30

4. Taşınmaz

Mahalle / Ada / Parsel: Tepebağ / 12 Ada / 724 Parsel - Alan: 549,33 m² - Cinsi: Arsa - İmar Durumu: Konut Alanı Ayrık Nizam (Emsal: 0,60, Taks: 0,30, Hmax: 6,50 metre yapılaşma) - Tahmin Edilen Bedel (KDV Dahil): 1.345.858,50 TL - Geçici Teminat: 40.375,76 TL - İhale Tarihi ve Saati: 09.07.2026 – 10.45

5. Taşınmaz

Mahalle / Ada / Parsel: Tepebağ / 12 Ada / 725 Parsel - Alan: 551,41 m² - Cinsi: Arsa - İmar Durumu: Konut Alanı Ayrık Nizam (Emsal: 0,60, Taks: 0,30, Hmax: 6,50 metre yapılaşma) - Tahmin Edilen Bedel (KDV Dahil): 1.350.954,50 TL - Geçici Teminat: 40.528,64 TL - İhale Tarihi ve Saati: 09.07.2026 – 11.00

6. Taşınmaz

Mahalle / Ada / Parsel: Tepebağ / 12 Ada / 726 Parsel - Alan: 667,98 m² - Cinsi: Arsa - İmar Durumu: Konut Alanı Ayrık Nizam (Emsal: 0,60, Taks: 0,30, Hmax: 6,50 metre yapılaşma) - Tahmin Edilen Bedel (KDV Dahil): 1.636.551,00 TL - Geçici Teminat: 49.096,53 TL - İhale Tarihi ve Saati: 09.07.2026 – 11.15

7. Taşınmaz

Mahalle / Ada / Parsel: Tepebağ / 12 Ada / 727 Parsel - Alan: 620,43 m² - Cinsi: Arsa - İmar Durumu: Konut Alanı Ayrık Nizam (Emsal: 0,60, Taks: 0,30, Hmax: 6,50 metre yapılaşma) - Tahmin Edilen Bedel (KDV Dahil): 1.520.053,50 TL - Geçici Teminat: 45.601,61 TL - İhale Tarihi ve Saati: 09.07.2026 – 11.30

8. Taşınmaz

Mahalle / Ada / Parsel: Tepebağ / 12 Ada / 728 Parsel - Alan: 643,42 m² - Cinsi: Arsa - İmar Durumu: Konut Alanı Ayrık Nizam (Emsal: 0,60, Taks: 0,30, Hmax: 6,50 metre yapılaşma) - Tahmin Edilen Bedel (KDV Dahil): 1.576.379,00 TL - Geçici Teminat: 47.291,37 TL - İhale Tarihi ve Saati: 09.07.2026 – 11.45

9. Taşınmaz

Mahalle / Ada / Parsel: Tepebağ / 12 Ada / 729 Parsel - Alan: 415,64 m² - Cinsi: Arsa - İmar Durumu: Konut Alanı Ayrık Nizam (Emsal: 0,60, Taks: 0,30, Hmax: 6,50 metre yapılaşma) - Tahmin Edilen Bedel (KDV Dahil): 1.018.318,00 TL - Geçici Teminat: 30.549,54 TL - İhale Tarihi ve Saati: 09.07.2026 – 12.00

10. Taşınmaz

Mahalle / Ada / Parsel: Tepebağ / 12 Ada / 730 Parsel - Alan: 450,25 m² - Cinsi: Arsa - İmar Durumu: Konut Alanı Ayrık Nizam (Emsal: 0,60, Taks: 0,30, Hmax: 6,50 metre yapılaşma) - Tahmin Edilen Bedel (KDV Dahil): 1.103.112,50 TL - Geçici Teminat: 33.093,38 TL - İhale Tarihi ve Saati: 09.07.2026 – 13.00

11. Taşınmaz

Mahalle / Ada / Parsel: Tepebağ / 12 Ada / 731 Parsel - Alan: 558,21 m² - Cinsi: Arsa - İmar Durumu: Konut Alanı Ayrık Nizam (Emsal: 0,60, Taks: 0,30, Hmax: 6,50 metre yapılaşma) - Tahmin Edilen Bedel (KDV Dahil): 1.367.614,50 TL - Geçici Teminat: 41.028,44 TL - İhale Tarihi ve Saati: 09.07.2026 – 13.15

12. Taşınmaz

Mahalle / Ada / Parsel: Tepebağ / 12 Ada / 732 Parsel - Alan: 653,74 m² - Cinsi: Arsa - İmar Durumu: Konut Alanı Ayrık Nizam (Emsal: 0,60, Taks: 0,30, Hmax: 6,50 metre yapılaşma) - Tahmin Edilen Bedel (KDV Dahil): 1.601.663,00 TL - Geçici Teminat: 48.049,89 TL - İhale Tarihi ve Saati: 09.07.2026 – 13.30

13. Taşınmaz

Mahalle / Ada / Parsel: Tepebağ / 12 Ada / 733 Parsel - Alan: 656,64 m² - Cinsi: Arsa - İmar Durumu: Konut Alanı Ayrık Nizam (Emsal: 0,60, Taks: 0,30, Hmax: 6,50 metre yapılaşma) - Tahmin Edilen Bedel (KDV Dahil): 1.608.768,00 TL - Geçici Teminat: 48.263,04 TL - İhale Tarihi ve Saati: 09.07.2026 – 13.45

14. Taşınmaz

Mahalle / Ada / Parsel: Tepebağ / 12 Ada / 734 Parsel - Alan: 683,55 m² - Cinsi: Arsa - İmar Durumu: Konut Alanı Ayrık Nizam (Emsal: 0,60, Taks: 0,30, Hmax: 6,50 metre yapılaşma) - Tahmin Edilen Bedel (KDV Dahil): 1.674.697,50 TL - Geçici Teminat: 50.240,93 TL - İhale Tarihi ve Saati: 09.07.2026 – 14.00

15. Taşınmaz

Mahalle / Ada / Parsel: Tepebağ / 12 Ada / 736 Parsel - Alan: 676,65 m² - Cinsi: Arsa - İmar Durumu: Konut Alanı Ayrık Nizam (Emsal: 0,60, Taks: 0,30, Hmax: 6,50 metre yapılaşma) - Tahmin Edilen Bedel (KDV Dahil): 1.657.792,50 TL - Geçici Teminat: 49.733,78 TL - İhale Tarihi ve Saati: 09.07.2026 – 14.15

16. Taşınmaz

Mahalle / Ada / Parsel: Tepebağ / 12 Ada / 737 Parsel - Alan: 487,5 m² - Cinsi: Arsa - İmar Durumu: Konut Alanı Ayrık Nizam (Emsal: 0,60, Taks: 0,30, Hmax: 6,50 metre yapılaşma) - Tahmin Edilen Bedel (KDV Dahil): 1.194.375,00 TL - Geçici Teminat: 35.831,25 TL - İhale Tarihi ve Saati: 09.07.2026 – 14.30

17. Taşınmaz

Mahalle / Ada / Parsel: Tepebağ / 12 Ada / 738 Parsel - Alan: 567,87 m² - Cinsi: Arsa - İmar Durumu: Konut Alanı Ayrık Nizam (Emsal: 0,60, Taks: 0,30, Hmax: 6,50 metre yapılaşma) - Tahmin Edilen Bedel (KDV Dahil): 1.391.281,50 TL - Geçici Teminat: 41.738,45 TL - İhale Tarihi ve Saati: 09.07.2026 – 14.45

18. Taşınmaz

Mahalle / Ada / Parsel: Tepebağ / 12 Ada / 739 Parsel - Alan: 515,67 m² - Cinsi: Arsa - İmar Durumu: Konut Alanı Ayrık Nizam (Emsal: 0,60, Taks: 0,30, Hmax: 6,50 metre yapılaşma) - Tahmin Edilen Bedel (KDV Dahil): 1.263.391,50 TL - Geçici Teminat: 37.901,75 TL - İhale Tarihi ve Saati: 09.07.2026 – 15.00

19. Taşınmaz

Mahalle / Ada / Parsel: Tepebağ / 12 Ada / 740 Parsel - Alan: 458,4 m² - Cinsi: Arsa - İmar Durumu: Konut Alanı Ayrık Nizam (Emsal: 0,60, Taks: 0,30, Hmax: 6,50 metre yapılaşma) - Tahmin Edilen Bedel (KDV Dahil): 1.123.080,00 TL - Geçici Teminat: 33.692,40 TL - İhale Tarihi ve Saati: 09.07.2026 – 15.15

20. Taşınmaz

Mahalle / Ada / Parsel: Tepebağ / 12 Ada / 741 Parsel - Alan: 554,77 m² - Cinsi: Arsa - İmar Durumu: Konut Alanı Ayrık Nizam (Emsal: 0,60, Taks: 0,30, Hmax: 6,50 metre yapılaşma) - Tahmin Edilen Bedel (KDV Dahil): 1.359.186,50 TL - Geçici Teminat: 40.775,60 TL - İhale Tarihi ve Saati: 09.07.2026 – 15.30

21. Taşınmaz

Mahalle / Ada / Parsel: Tepebağ / 12 Ada / 735 Parsel - Alan: 404,56 m² - Cinsi: Tek Katlı Prefabrik Ev ve Arsası - İmar Durumu: Yapı olduğundan yapılaşma yapılamaz - Tahmin Edilen Bedel (KDV Dahil): 3.400.000,00 TL - Geçici Teminat: 102.000,00 TL - İhale Tarihi ve Saati: 09.07.2026 – 15.45