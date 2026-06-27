Küresel piyasalarda yatırımcılar Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararlarına odaklanırken, emtia piyasalarındaki yön arayışı sürüyor. Uzun süreli sıkı para politikası doların gücünü korumasını sağlarken faiz getirisi olmayan kıymetli madenlerin cazibesini sınırlıyor. Fiyatlardaki düşüş eğilimi devam ederken uluslararası kurumlar uzun vadeli öngörülerini yatırımcılarla paylaşıyor.

KISA VADELİ BASKILAR VE FED ETKİSİ

Faiz indirimlerinde aceleci davranmayan Amerikan Merkez Bankası piyasadaki oranları yüksek tutuyor. Artan reel getiriler altının kısa vadeli görünümünü doğrudan etkiliyor. Kurumun analizleri teknik verilerin sarı metali bir süre 3 bin 850 ile 4 bin dolar bandında tutacağını gösteriyor.

DÜŞÜŞ GEÇİCİ BİR DÜZELTME

Banka uzmanları yaşanan gerilemeyi kalıcı bir yön değişimi olarak yorumlamıyor. Ocak ayında kaydedilen tarihi zirveden yüzde 26 oranında uzaklaşan fiyatların uzun vadeli planlamaları bozmadığı savunuluyor. Doların dönemsel yükselişi fiyatları aşağı çekse de analistler altının güvenli liman vasfını koruduğunu aktarıyor.

Hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalar ile jeopolitik gerginlikler altının direncini artırıyor. İtibari paralara olan güvenin azalması yatırımcıları yeniden geleneksel varlıklara yönlendiriyor.

5 BİN 200 DOLARLIK YENİ HEDEF

İsviçreli banka yayımladığı raporda ons altın hedefini 5 bin 200 dolar seviyesine taşıdı. Önümüzdeki bir yıllık dönemi kapsayan bu öngörü, portföyünde yeterince altın bulundurmayan yatırımcılara yeni alım pencereleri açıyor.

Finans kuruluşu kriz anlarında portföyleri koruyan en güçlü aracın altın olacağını yineliyor. Araştırma ekibi bu görüşünü, "Önümüzdeki 12 ay içinde altının ons başına 5 bin 200 ABD dolarına doğru hareket etmesini bekliyoruz ve mevcut seviyeyi, yeterince yatırım yapmamış yatırımcılar için pozisyonlarını artırma fırsatı olarak görüyoruz" cümlesiyle resmi raporuna işledi.

KALICI YÖNÜ KÜRESEL EKONOMİ BELİRLEYECEK

Piyasa analistleri tahvil getirileri ve döviz kurlarındaki anlık hareketliliklerin ötesine geçilmesini tavsiye ediyor. Enflasyon beklentilerindeki değişimler ve küresel risk algısı fiyatlardaki asıl istikameti tayin edecek. Uzun vadeli okumalar piyasadaki fiyat gerilemesinin büyük bir yükseliş öncesi son basamak olduğunu gösteriyor.