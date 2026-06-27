Türkiye önümüzdeki haftadan itibaren Afrika ve Basra üzerinden gelecek yeni bir kavurucu sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Birçok bölgede hissedilen sıcaklıkların 45 dereceye kadar ulaşması beklenirken, meteorolojik tahminler Malatya için de kırmızı alarm veriyor. Hafta sonunu ve haftanın ilk günlerini nispeten normallerde geçirecek olan kentte, çarşamba günü termometreler adeta ibreyi şaşıracak ve aşırı sıcaklar şehri etkisi altına alacak.

Malatya genelinde açık ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Hafta sonu en yüksek sıcaklıkların 31-32 derece civarında seyretmesi beklenirken, asıl değişim yeni haftayla birlikte kapıyı çalacak. Pazartesi ve salı günleri kademeli olarak artan sıcaklık, 1 Temmuz Çarşamba günü ani bir sıçrama yaparak 35 dereceye yükselecek. Düşen nem oranıyla birlikte sıcağın etkisi çok daha yakıcı hissettirecek.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARI: 11.00 - 16.00 ARASINA DİKKAT!

Uzmanlar, çarşamba günü Malatya’da etkili olacak "çok sıcak" hava dalgasına karşı vatandaşları şimdiden uyarıyor. Özellikle kalp, tansiyon, astım gibi kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların, güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiği belirtiliyor. Bol sıvı tüketilmesi ve hafif gıdalar tercih edilmesi de hayati önem taşıyor.

Gelecek hafta ortasından itibaren etkisini iyice hissettirecek olan bu sıcak dalgasının, temmuz ayının ilk haftası boyunca kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Malatyalıların çarşamba gününden itibaren dışarı çıkarken şapka, gözlük ve koruyucu kremlerini yanlarına almaları, güneş çarpması riskine karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

MALATYA’DA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Malatya'nın 5 günlük hava tahmin raporu gün gün şöyle:

27 Haziran Cumartesi: Hava açık olacak. Günün en düşük sıcaklığı 16°C, en yüksek sıcaklığı ise 32°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 14 ile yüzde 50 arasında değişirken, rüzgar hızının saatte 23 kilometreye ulaşması bekleniyor.

28 Haziran Pazar: Hava açık seyredecek. Gece en düşük sıcaklık 14°C, gündüz en yüksek sıcaklık 31°C olacak. Nem oranı yüzde 13 ile yüzde 50 seviyelerinde, rüzgar hızı ise saatte 15 kilometre civarında seyredecek.

29 Haziran Pazartesi: Haftanın ilk gününde hava açık kalmaya devam ediyor. En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 32°C. Nem oranının yüzde 11 ile yüzde 46 arasında olması, rüzgarın ise saatte 11 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

30 Haziran Salı: Sıcaklıkların tırmanışa geçtiği bu günde hava açık olacak. En düşük sıcaklık 17°C, en yüksek sıcaklık ise 34°C'yi bulacak. Nem oranı yüzde 12 ile yüzde 44 arasında düşerken, rüzgar hızı saatte 9 kilometreye kadar gerileyecek.

1 Temmuz Çarşamba: Haftanın en kritik gününde hava çok sıcak uyarısıyla geliyor. En düşük sıcaklık 18°C olurken, gün içinde termometreler 35°C'yi gösterecek. Nem oranı yüzde 10 ile yüzde 35 arasına düşerek kurutucu bir etki yaratacak; rüzgar hızı ise saatte 7 kilometre olacak.

TARİHTE EN YÜKSEK SICAKLIK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 1991-2020 yılları arasındaki geçmiş verilerine bakıldığında, Malatya'da bu dönemde ölçülen en yüksek uç sıcaklık 37.2°C olarak kayıtlara geçmiş. Çarşamba günü beklenen 35°C'lik sıcaklık, kentin tarihi uç değerlerine oldukça yaklaşıldığını gösteriyor.