Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecini hızlandırmak amacıyla hazırlanan Enerji ve Karbon Azaltımı Destek Programı yürürlüğe giriyor. Üretim maliyetlerini düşürmeyi ve uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırmayı hedefleyen düzenleme ticari binalar ile sanayi tesislerini kapsıyor.

TÜRKİYE'NİN COP31 EV SAHİPLİĞİ KRİTERLERİ BELİRLEDİ

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na 2026 yılında Türkiye ev sahipliği yapacak. Bu zirveye hazırlık amacıyla yeni programdaki öncelik karbon emisyon yoğunluğu kriterine verildi.

Başvurular arasından çevreyi en fazla koruyan işletmeler seçilecek.

Sanayi sektöründen 10, ticari binalar ve hizmet sektöründen 10 olmak üzere toplam 20 tesise nakdi ödeme yapılacak. Kriterleri tam olarak karşılayan işletmeler başvuru yaptıkları yılın enerji giderlerinin yüzde 30'unu doğrudan hibe olarak alacak.

DESTEK ÜST LİMİTİ 18 MİLYON LİRAYI AŞTI

Yeni destek paketinin 2026 yılı için belirlenen üst limiti 18 milyon 61 bin 775 lira olarak açıklandı. Rakam her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenecek. İşletmeler başvurularını e-Devlet entegrasyonuyla çalışan Enerji Verimliliği Destek Yönetim Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Teknik inceleme ve doğrulama süreçlerini başarıyla geçen şirketlere bütçe imkanları dahilinde ödemeleri gönderilecek.

YATIRIM VE PERFORMANSA BİRLİKTE HİBE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı halihazırda Verimlilik Artırıcı Proje Destek Programı'nı uygulamayı sürdürüyor. İşletmeler bu kapsamda enerji verimliliği yatırımlarının yüzde 30'una kadar olan kısmını 27 milyon 92 bin 663 liraya varan tutarlarla hibe olarak alabiliyor.

Devreye alınan yeni uygulamayla birlikte şirketler sadece yatırım aşamasında değil, süreç sonundaki performanslarına göre de devletten destek görecek.