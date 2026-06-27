Vefat edenlerin taziye adresleri ve defin yerleri netleşti.

Malatya AFAD’da deprem malzemesi vurgunu: 2 personel tutuklandı!
Malatya AFAD’da deprem malzemesi vurgunu: 2 personel tutuklandı!
İçeriği Görüntüle

Güleser Ortakan (81)
Taziye Adresi: Karakavak Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Nimet Aktaş (92)
Taziye Adresi: Kernek Mahallesi, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Abidin Şakar (69)
Taziye Adresi: Çöşnük Mahallesi, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Battalgazi Tarar (49)
Taziye Adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Besey Güneş (73)
Taziye Adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Abuzer Maden (67)
Taziye Adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Memet Bektaş (64)
Taziye Adresi: Göztepe Mahallesi, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Karababa Mezarlığı, Battalgazi / Malatya

Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ