Vefat edenlerin taziye adresleri ve defin yerleri netleşti.
Güleser Ortakan (81)
Taziye Adresi: Karakavak Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Nimet Aktaş (92)
Taziye Adresi: Kernek Mahallesi, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Abidin Şakar (69)
Taziye Adresi: Çöşnük Mahallesi, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Battalgazi Tarar (49)
Taziye Adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Besey Güneş (73)
Taziye Adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Abuzer Maden (67)
Taziye Adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Memet Bektaş (64)
Taziye Adresi: Göztepe Mahallesi, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Karababa Mezarlığı, Battalgazi / Malatya