Malatya’da 14 Ağustos 2026 Cuma günü vefat eden vatandaşların bilgileri açıklandı. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’ndan alınan resmi verilere göre, bugün kent genelinde 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin defin işlemleri Şehir Mezarlığı ve ilçe mezarlıklarında gerçekleştirildi.
İşte bugün Malatya’da hayatını kaybeden isimler ve taziye adresleri:
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- RABİA ATILMIŞ
- Yaş: 83
- Taziye Adresi: Hidayet Mh. Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
- BİLAL DOĞAN
- Yaş: 45
- Taziye Adresi: Seyran Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
- MENEVŞE ŞİMŞEK
- Yaş: 70
- Taziye Adresi: Kıraç Mh. Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
- MUSTAFA MADEN
- Yaş: 76
- Taziye Adresi: Merkez Beydağı Mh. Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
- SİDDIK KARATAŞ
- Yaş: 81
- Taziye Adresi: Aslanbey Mh. Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
- EMİNE GENÇ
- Yaş: 86
- Taziye Adresi: İskender Mh. Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
- FATMA GÜNDÜZ
- Yaş: 87
- Taziye Adresi: Tandoğan Mh. Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Güzelyurt Mh. Hekimhan / Malatya Mezarlığına defin edildi.
- MEHMET KURTULUŞ TUTTOKMAĞI
- Yaş: 68
- Taziye Adresi: Turgut Özal Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Bostanbaşı Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edildi.
- NURİYE KAYGUSUZ
- Yaş: 76
- Taziye Adresi: Tohma Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Tohma Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edildi.
- BAYRAM ÇOLAK
- Yaş: 64
- Taziye Adresi: Cumhuriyet Örnekköy Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Cumhuriyet Örnekköy Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edildi.
- AYŞE TAŞ
- Yaş: 73
- Taziye Adresi: Gövdeli Mh. Doğanşehir / Malatya
- Defin Yeri: Gövdeli Mh. Doğanşehir / Malatya Mezarlığına defin edildi.
- NECMİYE GÜNDOĞAN
- Yaş: 91
- Taziye Adresi: Karahan Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Karahan Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edildi.
- AĞGÜL ASLAN
- Yaş: 86
- Taziye Adresi: Bereket Mh. Yazıhan / Malatya
- Defin Yeri: Bereket Mh. Yazıhan / Malatya Mezarlığına defin edild
Muhabir: Nisa Taştan