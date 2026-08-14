Malatya’da 14 Ağustos 2026 Cuma günü vefat eden vatandaşların bilgileri açıklandı. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı’ndan alınan resmi verilere göre, bugün kent genelinde 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin defin işlemleri Şehir Mezarlığı ve ilçe mezarlıklarında gerçekleştirildi.

İşte bugün Malatya’da hayatını kaybeden isimler ve taziye adresleri:

RABİA ATILMIŞ Yaş: 83 Taziye Adresi: Hidayet Mh. Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

BİLAL DOĞAN Yaş: 45 Taziye Adresi: Seyran Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

MENEVŞE ŞİMŞEK Yaş: 70 Taziye Adresi: Kıraç Mh. Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

MUSTAFA MADEN Yaş: 76 Taziye Adresi: Merkez Beydağı Mh. Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

SİDDIK KARATAŞ Yaş: 81 Taziye Adresi: Aslanbey Mh. Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

EMİNE GENÇ Yaş: 86 Taziye Adresi: İskender Mh. Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

FATMA GÜNDÜZ Yaş: 87 Taziye Adresi: Tandoğan Mh. Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Güzelyurt Mh. Hekimhan / Malatya Mezarlığına defin edildi.

MEHMET KURTULUŞ TUTTOKMAĞI Yaş: 68 Taziye Adresi: Turgut Özal Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Bostanbaşı Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edildi.

NURİYE KAYGUSUZ Yaş: 76 Taziye Adresi: Tohma Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Tohma Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edildi.

BAYRAM ÇOLAK Yaş: 64 Taziye Adresi: Cumhuriyet Örnekköy Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Cumhuriyet Örnekköy Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edildi.

AYŞE TAŞ Yaş: 73 Taziye Adresi: Gövdeli Mh. Doğanşehir / Malatya Defin Yeri: Gövdeli Mh. Doğanşehir / Malatya Mezarlığına defin edildi.

NECMİYE GÜNDOĞAN Yaş: 91 Taziye Adresi: Karahan Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Karahan Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edildi.

AĞGÜL ASLAN Yaş: 86 Taziye Adresi: Bereket Mh. Yazıhan / Malatya Defin Yeri: Bereket Mh. Yazıhan / Malatya Mezarlığına defin edild

