Malatya’nın sporla yaşayan, gençlerin kendilerini geliştirebildiği ve sosyal yaşamın güçlendiği bir şehir olması hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentin spor ve kültür altyapısını güçlendirecek yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Şehit Sami Kıbrıs Caddesi üzerinde yükselen ve Yüzüncü Yıl Kent Parkı’na sadece 200 metre mesafede yer alan Tecde Spor, Kültür ve Gençlik Kompleksi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

8 bin 200 metrekarelik dev alan içinde neler var?

Yediden yetmişe her yaştan ve toplumun her kesiminden vatandaşa hitap edecek şekilde tasarlanan tesis, 5 bin 250 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 8 bin 200 metrekarelik bir arazi üzerine kuruluyor.

Kompleks tamamlandığında bünyesinde şu alanları barındıracak:

Yarı olimpik yüzme havuzu ve kapalı spor salonu,

ve kapalı spor salonu, Gençlik merkezi ve sosyal etkileşim alanı sağlayan kafeterya ,

, Çocuklar ve kadınlara özel kurslar ile beceri atölyeleri ,

, Mahalle sakinlerinin yararlanabileceği modern semt kütüphanesi ,

, Dış mekânda açık halı saha ve fitness alanları.

Başkan Sami Er inceledi "Malatya spor ve kültür şehri olacak"

Saha çalışmalarını yerinde inceleyerek proje hakkında detaylı bilgi alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ‘Malatya spor ve kütüphaneler şehri olacak’ vizyonuyla hareket ettiklerini vurguladı.

Tesisin sadece bulunduğu mahalleye değil, tüm çevreye hitap edeceğini belirten Başkan Sami Er, şunları söyledi:

"Gençlik merkezimizin birinci katında kafeterya, ikinci katında çocuklar ve kadınlara yönelik kurslar ile beceri atölyeleri, üst katında ise mahalle sakinlerinin yararlanabileceği semt kütüphanesi bulunacak. Kompleks bünyesinde ayrıca açık halı saha ve fitness alanları da yer alacak. Bu tesis yalnızca Tecde’ye değil; Karakavak, Çilesiz, Bostanbaşı ve çevre mahallelere de hizmet verecek."

Kente 4 milyar liralık dev gençlik ve spor yatırımı

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in öncülüğünde şehrin dört bir yanında gençlik merkezleri, futbol, voleybol ve basketbol sahaları, spor salonları, kütüphaneler ve yarı olimpik yüzme havuzlarının inşası aralıksız sürüyor.

Kent genelinde 4 milyar liralık gençlik ve spor yatırımının hayata geçirildiği Malatya'da, bu vizyonun bir parçası olan ve bölgenin en yüksek kapasitesine sahip Şehir Kütüphanesi de haziran ayında kapılarını gençlere açmıştı. Tecde’deki yeni kompleksin de kısa süre içerisinde tamamlanarak mahalle sakinlerinin ve bölge halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.