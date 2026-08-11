Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi Mevsim Sokak’ta devam eden altyapı ve asfalt çalışmaları sırasında sarsıcı bir kaza meydana geldi. Yeşilyurt Belediyesi ekiplerinin çalışma yaptığı sırada, belediye işçisi Ahmet Baştürk (50) henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket halindeki greyderin altında kaldı.

Olay Yerindeki İlk Müdahale Yeterli Olmadı

İş makinesinin tekerinin altında kalarak ağır yaralanan Baştürk’ü gören çalışma arkadaşları durumu vakit kaybetmeden sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulansla acil olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Baştürk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çalışma Arkadaşları Gözyaşlarına Boğuldu

Hastaneden gelen acı haberle birlikte Mevsim Sokak'taki çalışma sahası yasa büründü. Baştürk’ün yaşamını yitirdiğini öğrenen mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Kazaya karışan iş makinesinin operatörünün de yaşadığı derin şokun etkisinden uzun süre kurtulamadığı öğrenilirken, mahalle sakinleri ve çevrede bulunanlar fenalaşan operatörü sakinleştirmeye çalıştı.

Bölge Güvenlik Çemberine Alındı, İnceleme Sürüyor

Olayın ardından polis ekipleri kazanın yaşandığı alanı güvenlik çemberine alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve Yeşilyurt Belediyesi yetkilileri bölgede detaylı incelemelerde bulundu.

Hayatını kaybeden 50 yaşındaki Ahmet Baştürk’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan feci kazayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.