Malatya’da altın yatırımcıları ve düğün sezonu dolayısıyla takı alışverişi yapacak vatandaşlar, haftanın ikinci işlem gününde kuyumcu ekranlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Malatya Kuyumcular Odası’nın sabah itibarıyla güncellediği fiziki piyasa tablosuna göre serbest piyasada rakamlar netleşti.

Malatya Kuyumcular Odası Güncel Fiyat Listesi (11 Ağustos 2026)

Kuyumcu esnafının tavsiye edilen satış ve alış fiyatlarına göre Malatya’da piyasaya yansıyan son rakamlar şöyle:

Çeyrek Altın: Alış 10.720 TL – Satış 11.260 TL

Alış 10.720 TL – Satış 11.260 TL 24 Ayar Altın (Gram): Alış 6.660 TL – Satış 6.860 TL

Alış 6.660 TL – Satış 6.860 TL Ata Lira: Alış 44.110 TL – Satış 46.330 TL

Alış 44.110 TL – Satış 46.330 TL 22 Ayar Bilezik: Alış 6.120 TL – Satış 6.440 TL

Alış 6.120 TL – Satış 6.440 TL Yarım Altın: Alış 21.440 TL – Satış 22.520 TL

Alış 21.440 TL – Satış 22.520 TL Liralık Altın: Alış 42.880 TL – Satış 45.040 TL

Alış 42.880 TL – Satış 45.040 TL Cumhuriyet 2.5: Alış 107.200 TL – Satış 112.600 TL

Alış 107.200 TL – Satış 112.600 TL 14 Ayar: Alış 3.750 TL – Satış -

Küresel Ons Etkisi Malatya Piyasasında

Uluslararası piyasalarda ons altının 4.383,22 dolar seviyesinde seyretmesi, Malatya’daki yerel altın piyasasında da alış ve satış farklarının korunmasına neden oldu. MKO-A endeksinin 6.727,10 TL seviyesinde olduğu günde, uzmanlar gün içerisindeki küresel gelişmelere bağlı olarak serbest piyasa rakamlarında küçük anlık değişimler yaşanabileceğini belirtiyor.