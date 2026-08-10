Malatya 2021 ve 2022 yıllarında bölge ihracatının tartışmasız şampiyonuydu. 2021 yılında 405 milyon 220 bin dolarlık dev bir dış ticaret hacmine imza atan kent, 2022’de bu rakamı 449 milyon 649 bin dolara çıkararak tarihi bir rekor kırdı. Aynı dönemde Elazığ 2021’de 302,9 milyon dolar ve 2022’de 366,9 milyon dolar seviyelerinde kalarak Malatya’nın bir hayli gerisinde seyrediyordu.

Ancak 6 Şubat 2023 felaketi üretimin çarklarını derinden sarstı. Şehir adeta yerle bir oldu, yetişmiş iş gücü göç etti ve lojistik hatları ağır hasar aldı. Tüm bu imkânsızlıklara rağmen Malatya sanayicisi çarkları durdurmadı.

Depreme Rağmen Ayakta Kalma Mücadelesi

2023 yılında yaşanan büyük yıkıma rağmen Malatya 386 milyon 531 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek Elazığ’ın (335 milyon dolar) üzerinde kalmayı başardı ve bölge liderliğini kaptırmadı. Hatta 2024 yılına gelindiğinde, yaralarını sarmaya çalışan Malatya sanayisi muazzam bir geri dönüşe imza atarak ihracatını yeniden 422 milyon 806 bin dolar seviyesine fırlattı. Bu dönemde komşu Elazığ ise 259,7 milyon dolara gerileyerek Malatya ile arasındaki farkın 163 milyon dolara kadar açılmasına engel olamadı.

Uzayan İyileşme Süreci ve Son Dönemdeki Sert Kan Kaybı

Her ne kadar 2024'te geçici bir toparlanma yaşansa da depremin kent ekonomisinde açtığı derin yaralar, küresel pazardaki daralmalar ve artan üretim maliyetleriyle birleşince etkisini hissettirmeye devam etti. İhracat pazarlarındaki kan kaybı 2025 ve 2026 verilerine doğrudan yansıdı:

2025 Yılı Düşüşü/Elazığ’dan öndeydik

Malatya’nın ihracatı 2025’te 337 milyon 470 bin dolara geriledi. Buna rağmen Elazığ’ın 228,3 milyon dolarlık performansının çok üzerinde kalarak liderliğini sürdürdü.

2026 Tablosundaki Tehlike

2026 yılı mevcut verilerinde ise Malatya ihracatı 142 milyon 413 bin dolara kadar gerilemiş durumda. Yıllardır düşüş trendinde olan Elazığ’ın bu dönemde 189 milyon dolarda kalmasıyla birlikte, Malatya ilk kez ihracat hacminde komşusunun gerisine düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Malatya Tırnaklarıyla Kazıyarak Ekonomisini Ayakta Tutuyor

Ortaya çıkan bu tablo Malatya’nın deprem sonrası üretimi bırakmadığını, adeta tırnaklarıyla kazıyarak ekonomiyi ayakta tuttuğunu ancak konteyner kentlerde kalan iş gücü, nitelikli eleman eksikliği ve finansmana erişim sorunları nedeniyle direncinin sınırlarına geldiğini gösteriyor. Bölgenin geleneksel lideri olan Malatya'nın eski şaşaalı günlerine dönmesi ve ihracattaki lider konumunu kalıcı olarak sürdürebilmesi için üretim merkezlerine yönelik özel teşvik ve destek mekanizmalarının artırılması hayati önem taşıyor.

TÜİK’in İhracat Rakamları Tablosu

Geçmiş yılların tamamında Malatya açık ara önde bulunurken, 2026 yılı mevcut rakamlarında tablo tersine döndü:

2021: Malatya (405,2 mil $) — Elazığ (302,9 mil $) ➔ Malatya önde

2022: Malatya (449,6 mil $) — Elazığ (366,9 mil $) ➔ Malatya önde

2023: Malatya (386,5 mil $) — Elazığ (335,0 mil $) ➔ Malatya önde

2024: Malatya (422,8 mil $) — Elazığ (259,7 mil $) ➔ Malatya önde

2025: Malatya (337,4 mil $) — Elazığ (228,3 mil $) ➔ Malatya önde

2026: Elazığ (189,0 mil $) — Malatya (142,4 mil$) ➔ Elazığ önde