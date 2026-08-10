Malatya’da bugün sahne ışıkları yanıyor. Konser alanlarında gençler var. Aileler çocuklarıyla birlikte festival etkinliklerine katılıyor. Şefler Malatya’nın yemeklerini anlatıyor. Sergiler ziyaretçilerle buluşuyor. Ve bütün bunlar, birkaç yıl önce büyük bir felaketin ardından ağır yaralar alan bir şehirde yaşanıyor. İki yıldır yaşanan bu hareketliliğin arkasında ise 6 Şubat’ta günlerce burada sabahlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un fahri hemşehrisi olduğu kayısı kente moral olsun diye Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin rotasını Malatya’ya çevirme jesti bulunuyor.

Malatya, 8-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali ile adeta ışıldıyor. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen dev organizasyon 6 Şubat depremlerinin ardından hem fiziken hem de psikolojik olarak büyük bir yıkım yaşayan kadim şehre nefes olmaya devam ediyor. 100. Yıl Kent Parkı’nda kurulan özel etkinlik alanında gerçekleşen konserler, sergiler, tiyatrolar ve lezzet atölyeleri, on binlerce vatandaşı tamamen ücretsiz olarak bir araya getiriyor.

Simge Sağın Konserinde Rekor Katılım: 100 Binden Fazla Kişi Parka Akın Etti

Festival heyecanının ikinci gününde pop müziğin sevilen ismi Simge Sağın Malatyalılarla buluştu. Malatya Valisi Seddar Yavuz’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, dev konseri 100 binden fazla vatandaş yerinde takip etti. 100. Yıl Kent Parkı’nı tıklım tıklım dolduran Malatyalılar dillerden düşmeyen hit şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz bir akşam yaşadı. Geçen yılki festivalde yakalanan rekor katılım sayılarının bu yıl da devam etmesi şehrin moral ve motivasyonunun ne kadar yükseldiğini gözler önüne serdi.

Ömür Akkor Liderliğinde Malatya Mutfak Kültürü Sosyal Medyayı Sallıyor

Festival sadece müzikle değil, Malatya’nın binlerce yıllık zengin mutfak kültürüyle de Türkiye gündemine damga vuruyor. II. Malatya Gastronomi ve Kültür Sokağı kapsamında ünlü şef Ömür Akkor başkanlığında kente gelen onlarca şef şehrin tescilli lezzetlerini tanıtmaya devam ediyor. Şehrin yöresel yemekleri ve gastronomi mirası, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelirken, festival Malatya mutfağının küresel ölçekte tanıtılmasına muazzam bir katkı sunuyor.

Malatya Kültür Yolu Festivali Gün Gün Konser Takvimi

Festival boyunca 100. Yıl Kent Parkı’nda her akşam Türkiye’nin dev isimleri sahne alacak. İşte müzikseverlerin kilitlendiği gün gün konser programı:

8 Ağustos Cumartesi: Hakan Altun (Büyük Açılış)

9 Ağustos Pazar: Simge

10 Ağustos Pazartesi (BUGÜN): Kıraç

11 Ağustos Salı: Serkan Kaya

12 Ağustos Çarşamba: Derya Uluğ

13 Ağustos Perşembe: Ceza (Rap müziğin efsane ismi sahnede olacak!)

14 Ağustos Cuma: Oğuzhan Koç

15 Ağustos Cumartesi: Sefo

16 Ağustos Pazar (KAPANIŞ): Ferhat Göçer

Peki Bu Festival Malatya’ya Nasıl Geldi?

Malatya’da yakalanan bu muhteşem atmosferin, yüzleri güldüren coşkunun ve şehrin yeniden ayağa kalkma iradesinin en büyük mimarlarından biri şüphesiz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy.

Malatya’nın Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına girmesi 2025 yılında gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı festival rotası açıklanırken Malatya’nın da programa dahil edildiğini duyurdu. Bakanlığın resmi açıklamasında, 2025 yılında festivalin 20 şehirde düzenleneceği ve Malatya’nın da ilk kez rotaya dahil edilen şehirler arasında yer aldığı belirtildi. Böylece Malatya, 2025 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali ile ilk kez buluştu.

İlk festivalde şehir genelinde 42 noktada yaklaşık 350 etkinlik düzenlendi. Kültür ve sanatın yanı sıra konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler ve atölyeler Malatyalılarla buluştu.

2026 yılında ise festival ikinci kez Malatya’ya geldi. Bu yıl organizasyonun kentte 149 noktaya yayıldığı ve konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden gastronomiye kadar çok sayıda programın gerçekleştirildiği açıklandı.

Bakan Ersoy’un Malatya İle Bağı 6 Şubat’a Uzanıyor

Mehmet Nuri Ersoy’un Malatya ile bağı ise yalnızca bir festival organizasyonundan ibaret değil. 6 Şubat 2023 depremlerinin hemen ardından Malatya’da koordinasyon görevini üstlenen isimlerden biri olan Ersoy, deprem sonrası dönemde kentte uzun süre çalışmalar yürüttü.

Ersoy’un 2023 yılında yaptığı açıklamada, 6 Şubat sabahı Malatya’ya geldiğini ve ilk etapta 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptıklarını ifade etmişti. Bu nedenle Malatya ile Bakan Ersoy arasında bugün de devam eden özel bir bağ bulunuyor. Öyle ki Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2023 yılında Ersoy’a fahri hemşehrilik beratı verilmesine karar verdi. Ersoy da o törende Malatya’ya görev süresi boyunca yakışan yatırımlara öncülük etmek istediğini ifade etmişti.

“Malatya’nın Benim Kalbimde Ayrı Bir Yeri Var”

Bakan Ersoy’un Malatya’ya yönelik yaklaşımının arkasındaki en güçlü motivasyonlardan biri de deprem günlerinde şehirde yaşadıkları. Ersoy, Malatya’nın kalbinde her zaman ayrı bir yere sahip olduğunu vurguladı. Depremin ardından Malatyalılarla uzun süre birlikte olduklarını belirten Ersoy, o günleri unutmayacağını söyledi.

Bakan Ersoy aynı konuşmasında sanatın iyileştirici gücüne de dikkat çekti ve Kültür Yolu Festivali’nin yalnızca bir sanat organizasyonu olmadığını; şehirlerin turizmden ekonomiye, kültürden sosyal hayata kadar çok yönlü gelişimine katkı sağlayan bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya’nın ve Malatya insanının kendi gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer vermişti:

"6 Şubat depremlerinin hemen ardından Malatya'ya gelerek yaraların sarılması için uzun süre şehirde vatandaşlarımızla birlikte olduk. Geçtiğimiz yıl Malatya'yı Türkiye Kültür Yolu Festivali rotamıza dahil ettik. Bu yıl ise ikinci kez Malatya Kültür Yolu Festivali'ni düzenleyeceğiz. Festival aracılığıyla Malatya'nın binlerce yıllık tarihini, köklü medeniyet birikimini ve zengin kültürel değerlerini çok daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz."