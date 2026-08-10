Malatya’da kayısı hasadı tüm yoğunluğuyla sürerken, sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşların yöneldiği baraj, sulama kanalı ve akarsular yeni bir tehlikeyi gündeme taşıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer Çoban, busabahmalatya.com’a özel açıklamasında özellikle dip yapısı bilinmeyen sulara girilmemesi gerektiğini ve ailelere çocuklarını güvenli yüzme havuzlarına yönlendirme çağrısı yaptı. Çoban, şehir merkezindeki süs havuzlarının ise sanıldığının aksine çocuklar için ciddi tehlikeler barındırdığını ifade etti.

Kayısı Hasadıyla Birlikte Tehlike de Tarlalara Yaklaşıyor

Malatya’nın barajlar, akarsular ve sulama kanallarıyla çevrili bir kent olduğunu belirten İtfaiye Daire Başkanı Ömer Çoban,

“Malatya ilimiz, etrafı tamamen barajlar ve akarsularla çevrili bir şehir. Bu sene de Rabbim şehrimize ve tüm Türkiye’ye bol bol su nasip etti. Bildiğiniz üzere bizim altın değerinde bir kayısımız var. Hasat dönemi başladı ve şu an yoğun bir şekilde devam ediyor. İl dışından birçok vatandaşımız da çalışmak için Malatya’ya geliyor. Ancak çalışanlar kap kacak yıkarken, örtü bezlerini temizlerken ya da serinlemek isterken sulama kanallarına, barajlara ve nehirlere giriyorlar. Maalesef bu durum boğulma vakalarında ciddi bir artışa neden oluyor” Kernek’te otomobil yayaya çaptı: 2 yaralı İçeriği Görüntüle

ifadelerini kullandı.

“Dip Yapısını Bilmediğiniz Suya Girmeyin”

Boğulma vakalarının önüne geçilmesinde en önemli unsurun tedbir olduğunu vurgulayan Ömer Çoban,

“Vatandaşlarımızdan önemle rica ediyoruz: Kesinlikle dip yapısını bilmedikleri sulara girmesinler. Ailelerimizden de çocuklarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün ya da belediyelerimizin yüzme havuzlarına yönlendirmelerini istiyoruz. Yüzmeyi buralarda öğrensinler ve serinleme isteklerini bu güvenli alanlarda karşılasınlar. Aksi takdirde baraj, göl, gölet veya akarsulara giren çocuklarımız için durum üzücü sonuçlar doğurabiliyor”

şeklinde konuştu.

Süs Havuzları Masum Görünüyor Ama Tehlike Büyük

Malatya’da boğulma riski yalnızca baraj, gölet ve akarsularla sınırlı olmadığını belirten Ömer Çoban,

“Öte yandan, şehir merkezindeki süs havuzları da büyük tehlike saçmaktadır. Suyu az görünse ve seviyesi bir çocuğun diz kapağına bile gelse, bu havuzların tabanı yüzmeye uygun değildir. Fayanslar son derece kaygandır. Küçük bir çocuğun ayağı kayıp başını çarpması ve bilincini kaybetmesi durumunda çok acı sonuçlar yaşanabilir. Dünyada bir kaşık suda boğulan insanlar olduğunu unutmamak gerekir”

açıklamalarında bulundu.

Süs Havuzlarında Bir Tehlike Daha Var

Ömer Çoban, süs havuzlarındaki riskin yalnızca kaygan zeminle sınırlı olmadığını da dile getirdi. Havuzlarda bulunan aydınlatma sistemlerinin de dikkatle ele alınması gerektiğini belirten Çoban,

“Ayrıca süs havuzlarında aydınlatma sistemleri bulunmaktadır. Her ne kadar gerekli önlemler alınıp suya uygun kablolar kullanılsa da bunlar kul yapısıdır; zamanla bir elektrik kaçağı oluşabilir ve akıma kapılma riski her zaman mevcuttur. Bu nedenle çocukların ne kadar küçük olursa olsun süs havuzlarına girmeleri çok yanlış ve tehlikelidir. Vatandaşlar olarak bu durumdaki çocukları gördüğümüzde uyarmalı, aileler olarak da gerekli önlemleri kesinlikle almalıyız”

şeklinde konuştu.

İtfaiye Ekipleri Hazır, Ancak O Dakikalar Hayati

Malatya İtfaiyesi bünyesinde olası boğulma vakalarına müdahale edebilecek donanımlı bir dalış ekibinin bulunduğunu belirten Çoban,

“Bizler Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak donanımlı bir dalış ekibine ve hazır bekleyen araçlara sahibiz. Çağrı geldiği anda hızla çıkış yapıyoruz ancak su altında bir insanın 3 ila 6 dakika içinde hayatını kaybettiğini unutmamak gerekiyor. Lütfen çocuklarımıza ve kendimize dikkat edelim; derinliğini ve dibini bilmediğimiz sulara girmeyelim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle 52 araç ve 260 personelle, başta Malatya halkı olmak üzere tüm ülkemize 7/24 hizmet veren bir birimiz. Ancak önceliğimiz tedbirdir. İstiyoruz ki yangınlar büyümesin, boğulma vakaları yaşanmasın. Vatandaşlarımız tedbirini alsın, biz yine çalışmaya ve koşturmaya devam edelim ama kimsenin canı yanmasın”

dedi.

Yeni İtfaiye Binaları ve 22 Yeni Araç Geliyor

Malatya İtfaiyesi’nin fiziki ve teknik kapasitesinin de artırıldığını belirten Ömer Çoban,

“Belediye Başkanımızın sağladığı ciddi desteklerle hizmet binalarımızın yapımını bitirmek üzereyiz; sezon sonunda yeni binalarımıza taşınacağız. Ayrıca Dünya Bankası kredisi kaynaklı 22 yeni araç alımı için bu ay ihaleye çıkmayı planlıyoruz. Bu yatırımlarla çok daha güçlü bir itfaiye teşkilatı olacağız. Yine de ne kadar güçlü olursak olalım, ufacık bir kıvılcımın tüm geleceğimizi yok edebileceğini unutmamalıyız. Bu yüzden önceliğimiz her zaman tedbir, tedbir ve yine tedbirdir”

diye konuştu.