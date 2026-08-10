Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında ağustos 2026 dönemi tarifesi açıklandı. Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle yüksek risk grubundaki sürücüler için primler dikkat çekici seviyelere çıkarken, ticari araçlarda ödenecek tutarlar daha da yükseliyor. Malatya’daki araç sahiplerinin ödeyeceği trafik sigortası primi ise yalnızca aracın türüne göre değil, risk basamağı, kullanım şekli ve aracın kayıtlı olduğu ile göre belirleniyor. Poliçesini yenilemeyi düşünen sürücülerin ise gecikme halinde karşılaşacağı ek maliyeti ve sigortasız araç kullanımının yaptırımlarını da göz önünde bulundurması gerekiyor.

Ağustos 2026 Trafik Sigortası Tarifesi Açıklandı

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan Ağustos 2026 dönemi azami prim tarifesi, otomobilden ticari taksiye, otobüsten diğer araç gruplarına kadar milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor.

Zorunlu trafik sigortasında ödenecek tutar her sürücü için aynı olmuyor. Aracın kullanım amacı, araç türü, sigortalının risk basamağı ve aracın kayıtlı olduğu il, primin belirlenmesinde etkili oluyor.

Bu nedenle İstanbul, Ankara ve İzmir için açıklanan azami primlerin Malatya’daki bütün araç sahipleri için doğrudan geçerli olmadığı belirtiliyor. Malatya’da poliçe yenileyecek sürücülerin kendi araçlarına ve risk durumlarına göre oluşacak primi ayrıca kontrol etmesi gerekiyor.

Özellikle hasar geçmişi bulunan ve yüksek risk basamağında yer alan sürücüler, daha yüksek primlerle karşılaşabiliyor.

Otomobilde Prim 57 Bin Lirayı Aşıyor

Ağustos ayı tarifesinde otomobiller için belirlenen azami primler, risk basamakları arasındaki farkı gözler önüne seriyor.

İstanbul’da dördüncü basamakta bulunan standart bir otomobil için azami prim 19 bin 71 TL olarak belirlenirken, en yüksek risk grubundaki sürücüler için bu tutar 57 bin 213 TL’ye kadar çıkıyor. En düşük risk grubunda yer alan sekizinci basamaktaki sürücülerde ise prim 9 bin 535 TL seviyesinde bulunuyor.

Ankara’da en yüksek risk grubundaki otomobiller için azami prim 55 bin 594 TL olurken, en düşük risk grubunda bu rakam 9 bin 266 TL olarak açıklandı. İzmir’de ise yüksek risk grubundaki otomobiller için prim 53 bin 974 TL'ye, düşük risk grubunda ise 8 bin 996 TL'ye kadar iniyor.

Bu rakamlar, sürücülerin hasar geçmişinin trafik sigortası maliyetinde ne kadar belirleyici olduğunu da ortaya koyuyor.

Malatya’da Prim Ne Kadar Olacak?

Malatya’daki araç sahipleri açısından en çok merak edilen konu ise yeni tarifeyle birlikte ödenecek tutarın ne kadar olacağı.

Ancak tek bir rakam üzerinden değerlendirme yapmak mümkün değil. Aynı model ve türdeki iki aracın sürücüleri dahi farklı risk basamaklarında bulunmaları nedeniyle farklı primlerle karşılaşabiliyor.

Özellikle geçmişte hasarlı kazalara karışmış veya yüksek risk grubunda yer alan sürücüler açısından trafik sigortası maliyeti daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

Bu nedenle Malatya’da poliçe yenileme zamanı gelen araç sahiplerinin yalnızca geçen yıl ödedikleri rakama bakmak yerine yeni dönemde kendi risk basamaklarına göre oluşan primi kontrol etmeleri önem taşıyor.

Ticari Taksilerde Tavan Fiyat 166 Bin TL’yi Geçti

Yeni tarife yalnızca hususi otomobil sahiplerini değil, Malatya’da ticari araç kullanan esnafı da yakından ilgilendiriyor.

Ticari taksilerde belirlenen azami primler risk grubuna göre ciddi farklılık gösteriyor. İstanbul’da ticari taksiler için primler 27 bin 702 TL ile 166 bin 214 TL arasında değişiyor. Ankara’da en yüksek prim 161 bin 510 TL, İzmir’de ise 156 bin 806 TL olarak açıklandı.

Bu rakamlar, özellikle ticari araç sahipleri açısından sigorta giderlerinin işletme maliyetleri içindeki ağırlığını artırabilecek bir tablo ortaya koyuyor.

Malatya’da faaliyet gösteren taksi, ticari araç ve toplu taşıma sahiplerinin de yeni poliçe döneminde kendi araç grupları ve risk durumlarına göre oluşacak primleri yakından takip etmesi gerekiyor.

Otobüslerde Primler Yüz Binlerce Liraya Ulaşıyor

Trafik sigortasında en yüksek rakamlar ise büyük yolcu taşıma araçlarında görülüyor.

31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde İstanbul için belirlenen azami prim 408 bin 348 TL'ye kadar çıkıyor.

Söz konusu rakam doğrudan Malatya’daki tüm otobüs sahiplerinin ödeyeceği tutar anlamına gelmiyor. Ancak ticari araçlarda risk basamağı ve araç özelliklerinin sigorta maliyetini ne ölçüde değiştirebildiğini göstermesi açısından dikkat çekiyor.

Özellikle şehirlerarası ve toplu taşıma faaliyetlerinde kullanılan araçların sahipleri için yeni poliçe döneminde sigorta maliyetlerinin yakından takip edilmesi gerekiyor.

Trafik Sigortası Olmadan Yola Çıkmanın Cezası Var

Zorunlu trafik sigortası yalnızca araç sahiplerinin maliyet hesabı açısından değil, yasal yükümlülük bakımından da önem taşıyor.

Sigortasız araçla trafiğe çıkan sürücülere 2026 yılı itibarıyla 1246 TL idari para cezası uygulanıyor. Bununla birlikte sigortası bulunmayan araç, poliçe düzenlenene kadar trafikten men edilebiliyor.

Daha da önemlisi, sigortasız bir araçla kazaya karışılması halinde ortaya çıkan zararlar sürücüyü çok daha yüksek bir mali yükle karşı karşıya bırakabiliyor. Karşı tarafın hasar masraflarının sorumluluğu da gündeme gelebiliyor.

Bu nedenle poliçe süresinin dolmasını beklemeden yenileme tarihinin takip edilmesi, hem yasal yaptırımlardan hem de olası yüksek maliyetlerden kaçınmak açısından önem taşıyor.

Poliçeyi Geç Yenileyen Daha Fazla Ödüyor

Trafik sigortasında poliçenin zamanında yenilenmemesi de araç sahibinin karşısına ek maliyet çıkarıyor.

Poliçenin yenilenmesinde gecikilen her 30 günlük dönem için prim üzerinden yüzde 5 oranında ek ücret uygulanıyor. Bu ek ücretin toplamı yüzde 50’ye kadar ulaşabiliyor.

Bu nedenle araç sahiplerinin poliçe bitiş tarihlerini takip etmesi gerekiyor. Özellikle birkaç aylık gecikmenin sigorta maliyetini önemli ölçüde artırabileceği belirtiliyor.

Malatyalı Araç Sahipleri Poliçe Öncesi Bunları Kontrol Etmeli

Ağustos 2026 tarifesiyle birlikte Malatya’da araç sahiplerinin poliçe yenilemeden önce kendi durumlarını kontrol etmesi önem kazanıyor.

Risk basamağını kontrol edin.

Araç türünün poliçeye doğru işlendiğinden emin olun.

Kullanım şeklini kontrol edin.

Poliçe bitiş tarihini takip edin.

Gecikme halinde oluşacak ek ücreti hesaba katın.

Farklı teklifleri karşılaştırmadan poliçe yaptırmayın.