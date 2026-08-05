Doğu Anadolu'yu Batı'ya bağlayan en kritik hatlardan biri olan D-300 karayolunda sürücüleri ve bölge halkını yakından ilgilendiren kapsamlı bir dönüşüm projesi başladı. Her gün binlerce aracın geçtiği güzergâhta hem ulaşım rahatlatılıyor hem de Karakaya Baraj Gölü kıyısı yeni bir sosyal yaşam alanına dönüştürülüyor. İşte transit güzergâhı ve bölge halkını yakından ilgilendiren dev projenin tüm detayları...

22 ilin transit geçiş aksında yeni ulaşım planı

Malatya’nın doğuya açılan kapısı konumundaki Kale ilçesi, tarihî derinliği ve stratejik ulaşım aksıyla bölgenin en kritik noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Geçmişte İzollu ismiyle anılan; Pirot Höyük ve Cafer Höyük gibi Arslantepe ile eş değer tarihî katmanları bünyesinde barındıran ilçe, bugün D-300 karayolu üzerinde 22 ilin geçiş güzergâhında yer alan dev bir ulaşım koridoru niteliği taşıyor.

İlçe merkezinin D-300 karayolu boyunca yaklaşık 12 kilometrelik bir alana serpilmiş dağınık yapısını toparlamak istediklerini belirten Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, üç merkezli yeni bir planlama modelini hayata geçirdiklerini ifade ediyor. Tek merkezli bir yapının ilçenin tamamına hitap edemeyeceğini vurgulayan Başkan Özbay, bu düzenlemeyle hem karayolunu kullanan sürücüler hem de ilçe sakinleri için daha derli toplu, görsel ve kullanışlı bir ulaşım hattı oluşturmayı hedeflediklerini söylüyor.

Karakaya Baraj kıyısı ve sahil şeridi turizme açılıyor

İlçedeki tarım gelirlerinin 2010’lu yıllardan itibaren düşüş göstermesiyle birlikte Kale’nin geleceğini turizmle kurgulama kararı aldıklarını dile getiren Başkan Özbay, Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki potansiyeli değerlendirmek amacıyla sahil şeridi projelerini devreye aldıklarını belirtiyor. D-300 karayolundan baraj kıyısına uzanan hatta; sahil yolu, su sporları merkezi ve dinlenme tesisleri inşa ederek baraj tarafını doğrudan ulaşıma ve turizme kazandırdıklarını ifade ediyor.

Geleneksel Anadolu kültürünü ve ilçenin toplumsal dokusunu koruyarak turizm yatırımlarına devam edeceklerini altını çizerek söyleyen Başkan Özbay, sahil şeridinin turizme açılmasının ilçe ekonomisi, istihdamı ve Malatya’nın sosyal yaşamı için artık bir ihtiyaç haline geldiğini vurguluyor. Özel sektör yatırımlarının da önünü açtıklarını belirten Özbay, D-300 karayolunu kullanan binlerce transit yolcu için baraj kıyısında yeni mola ve dinlenme noktaları oluşturacaklarını aktarıyor.

D-300 ve baraj arasında 26 dönümlük Millet Bahçesi

Ulaşım aksı ile baraj gölü arasındaki entegrasyonu güçlendirecek en somut adımlardan birinin 26 dönümlük alanda kurulacak Millet Bahçesi olduğunu açıklayan Özbay, projenin D-300 karayolunun hemen yanı başında yükseleceğini kaydediyor. Çocuk oyun alanları, gençlere yönelik okuma alanları, vefa konakları ve piknik alanlarıyla 7’den 70’e herkese hitap edecek bir alan kurguladıklarını belirten Özbay, bu tesisin hem yol güzergâhındaki misafirlerin hem de Malatyalıların sosyal tesis ihtiyacını karşılayacağını ifade ediyor.

Altyapı eksikliklerinin büyük kısmını paket arıtma sistemlerini üç merkezde toplayarak çözdüklerini belirten Başkan Özbay; çilek, kültür mantarı ve kadın kooperatifleri gibi alternatif ürün hamleleriyle birlikte, D-300 transit güzergâhını baraj kıyısıyla bütünleştiren modern ve kültürüne bağlı bir turizm ilçesi inşa etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekliyor.