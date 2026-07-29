Malatya'nın Kale ilçesinde Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik anlamlı bir etkinlik hayata geçirildi. Çocuklar ve gençler arasında birlik, beraberlik ile kardeşlik duygularını pekiştirmek ve öğrencileri sportif faaliyetlere teşvik etmek amacıyla düzenlenen turnuvada toplam 8 takım yeşil sahada ter döktü. Saha içinde centilmence rekabet eden gençler, sporun birleştirici gücünü en güzel şekilde sergileyerek izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Sahada Centilmenlik Salonda Kupa Heyecanı

Büyük heyecana sahne olan turnuvanın finalinde Kıyıcak Mahallesi Camii şampiyonluk kupasını kaldırırken, Bent Mahallesi Camii ikinci, Kale Merkez Camii ise üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Kale İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş ve Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç tarafından takdim edildi.

Törende konuşan protokol üyeleri, Yaz Kur’an Kurslarının çocukların sadece dini eğitimlerine değil, sosyal ve sportif gelişimlerine de katkı sağladığını belirterek emeği geçenleri tebrik etti. Program, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.