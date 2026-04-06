Kaza, Malatya’nın Kale ilçesine bağlı Akça Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Börütekin (70) idaresindeki 44 ACL 175 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki eğimli araziye savruldu ve uçuruma yuvarlandı.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemede, sürücü Mehmet Börütekin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Börütekin’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Mehmet Börütekin’in birkaç gün önce evinden ayrıldığı ve o tarihten bu yana kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.