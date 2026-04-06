Malatya'nın kalbi Akçadağ’da değişim rüzgarları esiyor. Vali Seddar Yavuz ve Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, ilçedeki dev projeleri yerinde inceledi. Muhtarlarla yapılan kritik toplantıdan, teslim aşamasına gelen kırsal konutlara kadar Akçadağ’da nelerin değiştiğini adım adım mercek altına aldık. İşte Akçadağ’ın yeni çehresi ve yürütülen çalışmaların detayları...

AKÇADAĞ İÇİN KRİTİK VİRAJ MUHTARLAR TALEPLERİNİ İLETTİ

Malatya Valisi Seddar Yavuz ve AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Akçadağ programına muhtarlarla bir araya gelerek başladı. 6 Şubat depremlerinin izlerini silmek için yürütülen çalışmalarda gelinen son nokta masaya yatırıldı. Altyapıdan enerji hatlarına, yol çalışmalarından ticari alanlara kadar mahallelerin öncelikli ihtiyaçları tek tek not edildi. Milletvekili Ölmeztoprak, her mahallenin özgün yapısına göre çözüm üretileceğinin altını çizdi.

KIRSAL KONUTLARDA SONA DOĞRU 5 MAHALLEDE İNCELEME

Deprem sonrası güvenli konut hamlesi Akçadağ’ın kırsalında tüm hızıyla sürüyor. Heyet; Doğanlar, Yaylımlı, Develi, Yalınkaya ve Hartut mahallelerini ziyaret ederek inşaatları denetledi.

Güvenli Yapılar: Modern mühendislik teknikleriyle inşa edilen konutlar.

Mahalle kültürünü koruyan yatay mimari.

Vatandaşların yeni yuvalarına bir an önce kavuşması için titiz çalışma.

SADECE KONUT DEĞİL, YAŞAM ALANI İNŞA EDİLİYOR

İlçedeki temaslar sadece inşaatla sınırlı kalmadı. Başpınar Mahallesi’ndeki cami inşaatı ve mevsimlik tarım işçileri için hazırlanan konaklama alanları, projenin sosyal boyutunu gözler önüne serdi. Kamu kurumları arasındaki tam koordinasyonun meyvelerini verdiğini belirten Ölmeztoprak, yeni Hükümet Konağı’nın da hizmet kalitesini artıracağını vurguladı.

VEFA ZİYARETLERİ "ŞEHİT EMANETLERİ BAŞIMIZIN TACI"

Programın en duygusal anları ise şehit aileleri ve gazilerle yapılan buluşmalarda yaşandı. Şehit Alper Güde ve Hikmet Ünal’ın ailelerini ziyaret eden Vali Yavuz ve Milletvekili Ölmeztoprak, devletin her zaman yanlarında olduğu mesajını verdi. Kıbrıs gazisi İsmail Bey ile yapılan sohbet, milli birlik ruhunu bir kez daha pekiştirdi.

VATANDAŞLA GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Eğin (Güzyurdu) Mahallesi’nde mahalle sakinleriyle kucaklaşan heyet, özellikle yaşlı vatandaşların hayır duasını aldı. Talepleri yerinde dinleyen Milletvekili Ölmeztoprak, "Saha çalışmalarımız sadece denetim değil, vatandaşımızın derdine derman olma gayretidir" dedi.