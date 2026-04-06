Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıkları için beklenen gün geldi. Bakan Göktaş, Malatya ve diğer 80 ildeki hak sahipleri için toplam 8,5 milyar liralık ödemenin hesaplara geçtiğini duyurdu. İşte ödeme detayları...

MALATYA’DA GÖZLER HESAPLARDA ÖDEMELER BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren nisan ayı ödemelerini başlattıklarını bildirdi. Şehrimizdeki yaşlı ve engelli bireylerin sosyal hayata tam katılımını desteklemek adına aktarılan bu bütçe, bugün itibarıyla erişime açıldı.

8,5 MİLYAR LİRALIK DEV KAYNAK DAĞITILIYOR

Bakan Göktaş, hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli yürütüldüğünün altını çizerek rakamları paylaştı. Malatya'dan Edirne'ye kadar tüm vatandaşları kapsayan ödeme dökümü şöyle:

Yaşlı Aylığı: 4 Milyar 736 Milyon TL

4 Milyar 736 Milyon TL Engelli Aylığı: 3 Milyar 766 Milyon TL

3 Milyar 766 Milyon TL Toplam Tutar: 8,5 Milyar TL

"BAĞIMSIZ YAŞAMI DESTEKLİYORUZ"

Sosyal yardım programlarını kapsayıcı bir şekilde geliştirmeyi sürdürdüklerini belirten Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada; eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda vatandaşın yanında olduklarını vurguladı. Özellikle Malatya gibi toparlanma sürecindeki şehirlerde bu ödemelerin düzenli yapılması, sosyal dengenin korunmasında büyük önem taşıyor.

ÖDEMELER NASIL ALINACAK?

Hak sahipleri, nisan ayı ödemelerini her ay olduğu gibi PTT şubelerinden veya banka hesapları üzerinden tahsil edebilecekler. Bakan Göktaş, ödemelerin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek sürecin tamamlandığını kaydetti.