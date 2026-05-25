Türkiye’nin en köklü vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde günlerdir süren sancılı süreç mutlu sonla bitti. 21 Mayıs’ta faaliyet izninin kaldırıldığına dair çıkan kararın ardından, 25 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yeni bir kararla Bilgi Üniversitesi'nin eğitime kesintisiz devam edeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan son karar, kampüste ve sosyal medyada endişeyle bekleyen binlerce öğrenci, veli ve akademisyene rahat bir nefes aldırdı.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR "ÖĞRENCİLERİMİZİN HAKLARI GÖZETİLDİ"

Kararın ardından açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, ilk alınan kapatma kararının yasal ve zorunlu bir hukuki işlem olduğunu ancak sonrasında sürecin hassasiyetle yeniden değerlendirildiğini belirtti. Özvar şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız, öğrencilerimizin eğitim hayatının aksamaması, ailelerimizin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarımızın haklarının gözetilmesi yönündeki süreci hassasiyetle yeniden değerlendirmiştir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması yönündeki güçlü irade doğrultusunda karar güncellenmiştir."

KRİZİN PERDE ARKASI CAN HOLDİNG VE KAYYUM SÜRECİ

Bilgi Üniversitesi'ni kapatılma noktasına getiren süreç, üniversitenin 2019 yılında Can Holding tarafından devralınmasıyla başlamıştı. Holding hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında şirkete ait yapılara el konulmuş ve mahkeme kararıyla üniversite vakfına kayyum heyeti atanmıştı.

Kayyum yönetiminde eğitimin süreceği belirtilse de, hukuki mevzuatlar gereği 21 Mayıs'ta faaliyet izninin kaldırılması kararı çıkmış ve bu durum büyük bir krize yol açmıştı. Öğrencilerin kampüsteki eylemleri ve garantör okul olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde birçok bölümün bulunmaması, belirsizliği tırmandırmıştı.

Resmi Gazete’de yayınlanan son kararla birlikte, Bilgi Üniversitesi’ndeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin önündeki tüm yasal engeller kaldırılmış oldu.