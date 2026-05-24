Yeşilyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde hazırlıklarını hızlandırdı. Vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı, güvenli ve düzenli ortamlarda yerine getirebilmesi amacıyla çalışmalar yoğunlaştırılırken, kurban satış ve kesim alanlarından çevre temizliğine kadar birçok noktada kapsamlı bir hizmet planı devreye alındı. Başkan Geçit, Kurban Bayramının huzurlu, sağlıklı ve güzel bir atmosferde geçmesi için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

27 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve dört gün sürecek Kurban Bayramı öncesinde ilçenin dört bir yanında yoğun mesai harcayan Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, hem çevre düzenlemeleri hem de vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle marketler, kasaplar, tatlı ve şekerleme satış noktaları ile pazar alanlarında gerçekleştirilen kontroller artırılırken, parklar, refüjler, kaldırımlar ve mezarlık alanlarında da temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

ÇEVRE DÜZENLEME, TEMİZLİK VE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI ARTIRILDI

Vatandaşların kurban ibadetlerini daha rahat şartlarda yerine getirebilmeleri için harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi, ilçe genelinde toplam 41 ayrı kurban satış ve kesim noktası oluşturdu. Belediye ekipleri, belirlenen alanlarda altyapı düzenlemeleri, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını tamamlayarak kesim alanlarını bayram öncesinde hazır hale getirecek.

Yeşilyurt Belediyesi ayrıca bayram süresince oluşabilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek amacıyla nöbetçi ekipler oluştururken, çevre temizliği ve atık toplama hizmetleri ise bayram süresince kesintisiz devam edecek.

“HUZURLU BİR BAYRAM İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kurban Bayramı’nın manevi atmosferine uygun bir ortam oluşturmak adına tüm birimlerin koordineli şekilde çalıştığını belirterek, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Başkan Geçit, belediye ekiplerinin bayram süresince sahada aktif görev yapacağını belirterek, “Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini hem dini kurallara hem de hijyen şartlarına uygun şekilde yerine getirebilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Zabıta, Temizlik İşleri ve Veteriner Hizmetleri ekiplerimiz bayram boyunca görevlerinin başında olacak. Amacımız hem çevre kirliliğinin önüne geçmek hem de vatandaşlarımızın ibadetlerini güvenli alanlarda huzur içerisinde gerçekleştirmelerini sağlamaktır.” ifadelerini kullandı. Başkan Geçit, belirlenen alanların dışında cadde, sokak ve kamuya açık alanlarda yapılacak kurban kesimlerine izin verilmeyeceğini sözlerine ekledi.

"BELİRLENEN ALANLAR DIŞINDA SATIŞ VE KESİM YASAK"

İlçe genelinde belirlenen kurban satış ve kesim noktalarında çevre düzenlemeleri yapılırken, alanların altyapısı da bayram sürecine uygun hale getiriliyor. Vatandaşların hijyenik ortamlarda hizmet alabilmesi için temizlik ekipleri tarafından detaylı yıkama ve dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor. Aynı zamanda ulaşım, atık toplama ve çevre koruma hizmetleri için de özel ekipler görevlendirildi.

Yeşilyurt sınırları içerisinde ilan edilen izinli alanların haricinde kurban satışı ve kesimi yapılması yasaklandı. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacak olup, denetimler ise bayram boyunca aralıksız sürecek. Kurban atıklarının düzenli şekilde toplanması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için ilçe genelinde nöbetçi ekiplerin görev yapacağı bildirildi.

YEŞİLYURT İLÇESİNDE KURBAN SATIŞ VE KESİM NOKTALARI ŞUNLAR;

Yeşilyurt Belediyesi: Mollakasım Mah. Gaziantep Cad. Karman Köprüsü

Nurettin Çınar: Bostanbaşı Mahallesi Akçay Sok. No:3 Tel: 0535 363 2529

Mustafa Horoz: Tecde Mahallesi Arena Sok. No: 2 Tel: 0537 332 11 84

İsmet Çekici: Tecde Mahallesi Karahalil Sok. No: 57 Tel: 0534 251 61 36

İbrahim Güven: Yeşilkaynak Mahallesi Tutku Sok. No: 19 Tel: 0536 688 54 75

Süleyman Tunç: Çarmuzu Mahallesi Yankı Caddesi No: 72 Tel: 0535 707 63 86

İsmail Hırçıl: Kurdoğan Mahallesi No:141 Tel: 0537 382 42 46

Emrah Toksöz: Dilek Mahallesi Gazi Barut Cad. No: 40 Tel: 0537 813 10 03

Mikail Alabacak: Yavuz Selim Mah. Kaç Sok. No: 19 Tel: 0536 241 77 24

Abdultalip Kömürkara: Banazı Mah. Karşıkaya Sok. No. 53/1 Tel: 0542 734 44 64

Mehmet Karagöz: Sütlüce Mah. Sütlüce Sok. No: 216 Tel: 0532 382 30 41

Furkan Kaya: Sütlüce Mah. Sütlüce Sok. No: 211 Tel: 0539 839 24 02

Mehmet Çibuk: Tecde Mah. Şentepe Bağlar Sok. No: 16 Tel: 0535 677 30 43

Sabri Çekici: Gedik Mahallesi Selyarığı Sok. No: 52 Tel: 0535 932 10 33

Ziya Alper: Topsöğüt Mah. Battalgazi Cad. No: 109 Tel: 0544 494 36 46

Fikret Açıkgöz: Yeşilkaynak Mahallesi Tutku Sok. No: 17 Tel: 0532 375 96 04

Bayram Dayangaç: Bostanbaşı Mah. Alacapınar Sok. No: 44 Tel: 0535 256 08 73

Bayram Dayangaç: Bostanbaşı Mah. Alacapınar Sok. No: 52 Tel: 0535 256 08 73

Vahap Karacan: Çarmuzu Mahallesi Yankı Caddesi No: 59 Tel: 0543 471 09 17

Fatih Tohumluk: Gündüzbey Mah. Ahmedi Hamdi Mevki No: 56 Tel: 0539 729 26 06

Yusuf Genç: Cemal Gürsel Mah. Söylemez Sok. No: 2 Tel: 0537 436 90 19

Ömer Çelik: Yaka Mah. Öğüt Sok. No: 18 Tel: 0531 011 76 86

Ramazan Küçük: Karagöz Mah. Toki Üstü Tel: 0536 983 35 22

Ramazan Küçük: Aşağıbağlar Cad. No: 54 Tel: 0536 983 35 22

Yakup Yaylacı: Topsöğüt Mah. Hilal Sok. No: 15 Tel: 0539 405 70 90

Murat Göktaş: Özal Köyü Özal Mahallesi Tel: 0542 433 81 86

Ramazan Ok: Horata Mah. Yenibahçe Kümeevleri No: 64 Tel: 0537 821 55 36

Mutlu Polat: Şahnahan Mah. Hamzabey Cad. No: 16 Tel: 0553 901 01 54

Cumali Yaylacı: Topsöğüt Mah. Sancaktar Sok. No: 41 Tel: 0539 778 23 40

Hamza Çekici: Gedik Mah. Hanzade Sok. No: 44 Tel: 0530 324 31 91

Özkan Kolaç: Gündüzbey Mah. Sülükpınar Kümeevleri No: 175 Tel: 0536 578 37 91

Yıldırım Küçükşahin: Gündüzbey Mah. Karakoç Cad Tel: 0532 480 67 30

Muhammet Yumrutepe: Gündüzbey Mah. Sülükpınar Kümeevleri No: 173 Tel: 0537 347 94 80

Ahmet Bilgin: Topsöğüt Mah. Yunus Emre Cad. No: 4 Tel: 0539 233 45 61

Murat Uğur: Banazı Mah. Bağbaşı Sok. Tel: 0549 603 04 44

İrfan Kaçar: Tecde Mah. Mesnevi Sok. No: 108 Tel: 0545 970 93 23

Mete Urhanoğlu: Tecde Mah. Sırça Sok. No: 32 Tel: 0539 910 40 48

Ahmet Bozkurt: Konak Yeni Mahalle Tel: 0554 630 46 49

Mehmet Demirtaş: Banazı Mah. Miralay Cad. No: 55 Tel: 0530 328 56 44

Hakan Leylek: Bahçebaşı Mah. Konak Büyükgüney Sok. No: 96 Tel: 0530 690 51 90

Hasan Uzunkaya: Gedik Mah. Kefil Sok. No: 8 Tel: 0532 204 40 56

Sabri Beler: Gedik Mah. Selyarığı Sok. No: 38 Tel: 0552 254 50 37