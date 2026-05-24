İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle elektrik kesintisi programı:
YEŞİLYURT İLÇESİ
Yeşilyurt'ta geniş bir bölgeyi kapsayan bakım çalışmaları nedeniyle iki farklı zaman diliminde kesinti uygulanıyor:
09.00 – 12.00 saatleri arasında kesinti yaşanan mahalleler:
Çarmuzu Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Kaynarca Mahallesi, Melekbaba Mahallesi, Yaka Mahallesi, Şahnahan Mahallesi, Bindal Mahallesi, Karahan Mahallesi, Özal Mahallesi, Çayırköy Mahallesi, Kuyulu Mahallesi, Dilek Mahallesi, Mahmutlu Mahallesi ve Samanköy Mahallesi.
09.00 – 17.00 saatleri arasında kesinti yaşanan mahalleler:
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Kaynarca Mahallesi, Melekbaba Mahallesi, Yaka Mahallesi, Görgü Mahallesi ve İkizce Mahallesi.
BATTALGAZİ İLÇESİ
Battalgazi ilçesinde yürütülen işletme bakım ve müteahhit çalışmaları kapsamında kesinti programı şu şekilde:
09.00 – 16.00 saatleri arasında:
Karabağlar Mahallesi, Hanımınçiftliği Mahallesi, Karatepe Mahallesi ve Karakaşçiftliğiköyü Mahallesi.
09.00 – 12.00 saatleri arasında:
İskender Mahallesi, Hatunsuyu Mahallesi, Alişar Mahallesi ve Kemerköprü Mahallesi.
09.00 – 17.00 saatleri arasında:
İskender Mahallesi.
DOĞANŞEHİR İLÇESİ
Doğanşehir genelinde müteahhit firmalar tarafından yürütülen işletme bakım çalışmaları nedeniyle mesai saati bitimine kadar elektrik verilemeyecek.
09.00 – 17.00 saatleri arasında kesinti yaşanan mahalleler:
Polatdere Mahallesi, Şatıroba Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Çığlık Mahallesi, Çömlekoba Mahallesi, Kelhalil Mahallesi ve Gürobası Mahallesi.
AKÇADAĞ İLÇESİ
Akçadağ ilçesinde ekiplerin yapacağı sabah mesaisi süresince 3 saatlik bir kesinti öngörülüyor.
09.00 – 12.00 saatleri arasında kesinti yaşanan mahalleler:
Doğu Mahallesi, Bahri Mahallesi, Aydınlar Mahallesi, Gölpınar Mahallesi, Eğin Mahallesi, Yağmurlu Mahallesi ve Ören Mahallesi.