Yurt genelinde olduğu gibi Malatya’da da Kurban Bayramı heyecanı yaşanırken piyasalardaki hareketlilik de üst seviyeye ulaştı. Özellikle kurbanlık ibadetini yerine getirmek için altın birikimini bozmayı düşünen vatandaşlar anlık fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. Malatya Kuyumcular Odasından alınan en güncel canlı piyasa verilerine göre, serbest piyasada gram altın ve sarrafiye ürünlerinde bayram öncesi hareketlilik tırmanışa geçti. Kentteki kuyumcularda 24 ayar altının gramı 6 bin 760 TL’den alıcı bulurken, yatırımcının gözdesi Ata Lira ise 45 bin 710 TL seviyesinden işlem görüyor.

MALATYA’DA ALTIN FİYATLARI

Malatya Kuyumcular Odası canlı piyasa ekranından paylaşılan son altın fiyatları verileri şöyle:

-24 Ayar Altın: Alış: 6.560 TL -Satış: 6.760 TL

-22 Ayar Bilezik: Alış: 6.020 TL - Satış: 6.440 TL

-14 Ayar Altın: Alış: 3.700 TL

-Çeyrek Altın: Alış: 10.600 TL- Satış: 11.110 TL

-Yarım Altın: Alış: 21.200 TL-Satış: 22.220 TL

-Liralık Altın: Alış: 42.400 TL-Satış: 44.440 TL

-Ata Lira: Alış: 43.610 TL- Satış: 45.710 TL

-Cumhuriyet 2.5: Alış: 106.000 TL-Satış: 111.100 TL

Uzmanlar, bayram öncesi dönemlerde nakit ihtiyacının artmasıyla birlikte altın piyasasında yerel bazda da yoğunluk yaşandığına dikkat çekiyor. Malatya'da kurbanlık pazarlıklarında elini rahatlatmak isteyen vatandaşların Kuyumcular Odasının canlı ekran takibini sürdürmesi öneriliyor.