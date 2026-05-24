Malatya istasyonlarında yeni fiyatlandırma: Zam kararı onaylandı
Malatya ve ilçeleri, 24 Mayıs Pazar gününe hafif şiddetli depremlerle başladı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre, gece yarısından sabah saatlerine kadar kentte toplam 6 sarsıntı kaydedildi. Günün en yüksek sarsıntısı saat 09.31’de merkez üssü Doğanşehir Yolkuru olan 2.5 büyüklüğündeki deprem olurken; Akçadağ, Arapgir ve merkez kırsal mahallelerinde yaşanan sarsıntılar çevre ilçelerde de hissedildi.

Malatya Depremler Listesi

2026.05.24 09:31:48 | Büyüklük: ML 2.5 | Yer: Yolkuru - Doğanşehir (Malatya) | Derinlik: 6.9 km

2026.05.24 08:13:58 | Büyüklük: ML 2.1 | Yer: Pelitli - (Malatya) | Derinlik: 7.4 km

2026.05.24 04:14:16 | Büyüklük: ML 1.6 | Yer: Çevirme - Akçadağ (Malatya) | Derinlik: 7.6 km

2026.05.24 03:42:01 | Büyüklük: ML 2.3 | Yer: Tanışık - (Malatya) | Derinlik: 4.1 km

Malatya Depremler Listesi

2026.05.24 02:41:37 | Büyüklük: ML 1.1 | Yer: Suceyin - Arapgir (Malatya) | Derinlik: 11.0 km

2026.05.24 01:17:49 | Büyüklük: ML 1.2 | Yer: Çevirme - Akçadağ (Malatya) | Derinlik: 10.7 km

Muhabir: Beyza Nur Gül Özcan