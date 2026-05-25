Malatya altın fiyatları, haftanın ilk iş gününde hem yastık altı yatırımcısı hem de düğün hazırlığı yapan vatandaşlar tarafından en çok aratılan konuların başında yer alıyor. Malatya Kuyumcular Odası'ndan alınan son dakika canlı piyasa verilerine göre, serbest piyasada altın fiyatlarında makas aralığı dikkat çekiyor. Güne hareketli başlayan Malatya sarrafiye çarşısında, özellikle çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarındaki son durum merak ediliyordu. İşte Malatya’daki kuyumcularda geçerli olan 25 Mayıs 2026 Pazartesi sabahı anlık altın alış ve satış fiyatları.

MALATYA ALTIN FİYATLARI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ (25 MAYIS 2026)

Malatya Kuyumcular Odası'ndan alınan anlık verilere göre sarrafiye oymaklarında geçerli olan alış ve satış listesi şu şekildedir:

24 Ayar Altın (Gram): Alış 6 bin 690 TL | Satış 6 bin 890 TL

Çeyrek Altın: Alış 10 bin 810 TL | Satış 11 bin 310 TL

Yarım Altın: Alış 21 bin 620 TL | Satış 22 bin 620 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 6 bin 140 TL | Satış 6 bin 550 TL

Ata Lira: Alış 44 bin 480 TL | Satış 46 bin 530 TL

Cumhuriyet 2.5 Altın: Alış 108 bin 100 TL | Satış 113 bin 100 TL

Liralık Altın: Alış 43 bin 240 TL | Satış 45 bin 240 TL

14 Ayar Altın: Alış 3 bin 770 TL | Satış (Veri Yok)

Ons Altın Dünyada Ne Durumda? Malatya iç piyasasını ve çarşıyı doğrudan etkileyen küresel Ons Altın, uluslararası piyasalarda 4 bin 563 dolar seviyesinden işlem görüyor.

MALATYA'DA ALTIN ALIRKEN VE SATARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Malatya sarrafiye piyasası uzmanları, altın alım-satımı yapacak vatandaşları anlık fiyat değişimlerine karşı uyarıyor. Özellikle işçilik maliyeti düşük olan 24 ayar gram altın ve çeyrek altın, Malatyalı yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak ilk sırada tercih ediliyor.

Düğün sezonunun tam ortasında olunduğu bu günlerde, 22 ayar bilezik ve takı gruplarında da kuyumcularda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Vatandaşların zarar etmemek adına Malatya Kuyumcular Odası'nın tavsiye edilen canlı alış-satış ekranı rakamlarını haberimizden anlık takip etmeleri önem arz ediyor.